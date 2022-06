Joelma posta selfie após repercussão de vídeo de rosto inchado

A cantora Joelma fez uma postagem em seu perfil no Instagram na última terça-feira (31) após a repercussão de um vídeo nas redes sociais em que seu rosto aparece inchado.

Joelma publicou uma sequência de três fotos com a legenda: “Seja forte e corajoso”.

Os admiradores da artista se manifestaram nos comentários: “Te amamos, meu amor!”, “Só amor pra vc, sua lindaaaaa”, “Vai ficar tudo bem” e “A mais linda! Te amamos, princesa!” foram algumas das mensagens de apoio deixadas na página.

A assessoria de Joelma já havia esclarecido que a condição que chamou a atenção dos internautas se trata de “sequelas da covid-19″ e que ela está em tratamento.

A repercussão

Após uma apresentação de Joelma no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, no último sábado (28), muitos comentários passaram a circular nas redes sociais citando a aparência física da cantora. Alguns internautas estavam preocupados, já outros faziam chacotas e riam da situação. “Gente, o que houve com o rosto dela?”, disse uma internauta.

Os fãs, porém, saíram prontamente em defesa de Joelma: “Eu estou muito mal vendo os comentários depreciativos em relação a Joelma. Ela está totalmente inchada e isso é muito visível no rosto, não sei se são apenas sequelas das 4 vezes que ela teve covid ou se é de algum medicamento/tratamento, mas espero que se recupere logo”, lamentou um deles.

Após repercussão, a assessoria disse que Joelma foi diagnosticada com covid-19 em 18 de janeiro deste ano. Essa foi a terceira vez que ela enfrenta a doença e “os inchaços são sequelas e ela está em tratamento”.

Ainda segundo a assessoria, ela está com a vacinação completa contra o coronavírus, mesmo assim acabou contaminada.

No fim do ano passado, durante entrevista ao programa “Encontro”, da TV Globo, Joelma falou que sofria com uma espécie de efeito sanfona após a covid-19.

“Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos”, relatou Joelma na ocasião.

