Homem é preso após tentar entrar no Palácio de Buckingham “para ver a Rainha”

Um homem foi preso após invadir o Palácio de Buckingham, após entrar pelo portão de veículos do Royal Mews quando foi aberto para um veículo autorizado. Apesar de ter sido instruído a parar por um membro da segurança, ele avançou correndo antes de dizer: “Quero entrar. Quero ver a Rainha. Ele foi conduzido para fora do portão e preso.

A detenção aconteceu no último domingo, 29, mas somente hoje o Palácio de Buckingham confirmou a informação para os meios de imprensa britânicos. De acordo com a People, o homem se chama Connor Attridge e tem 28 anos.

Apesar da investida do homem, a Rainha não se encontrava no Palácio de Buckingham no domingo. Ela mora atualmente no Castelo de Windsor desde 2020, mas viajou para sua propriedade em Balmoral, na Escócia, para uma “pausa curta” no fim de semana passado.

Ontem, 31, a Rainha viajou de volta a Windsor antes das festividades do Jubileu de Platina, que ocorrem neste fim de semana, iniciando na quinta-feira com o Trooping the Colour no Palácio de Buckingham.

O advogado de Attridge, Daniel Mullin, disse que seu cliente sofre de problemas de saúde mental e “não tinha motivo ou desejo de ir além do que ele fez”. “Isso foi, na pior das hipóteses, imprudente e, na melhor das hipóteses, beirando uma ofensa acidental”, disse o advogado Mullin ao Tribunal de Magistrados de Westminster.

Segundo a People, a juíza distrital Nina Tempia adiou o julgamento do caso para 28 de junho para que o Crown Prosecution Service obtenha o consentimento da procuradora-geral Suella Braverman, que é necessário em casos envolvendo invasão de um local protegido. Attridge recebeu fiança com condições, incluindo um toque de recolher monitorado por etiqueta eletrônica e ordens para não viajar para Londres, exceto para comparecer ao tribunal.

Vale relembrar que, no início de maio, um intruso fingindo ser um padre passou uma noite no quartel que abriga os soldados que protegem a rainha Elizabeth em Windsor.

Na época, um porta-voz do Exército Britânico disse à PEOPLE: “O Exército leva essa violação de segurança extremamente a sério e será investigada minuciosamente como uma questão de prioridade. Este incidente agora faz parte de uma investigação em andamento e, portanto, seria inapropriado comentar mais em desta vez”.