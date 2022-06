História de Lampião e Maria Bonita vira novela no streaming

Maria Bonita e Lampião inspiram roteiro de "Guerreiros do Sol", terceira novela do Globoplay (Reprodução)

Antes tratada como série, “Guerreiros do Sol” vai virar uma novela inédita no streaming. Segundo um comunicado da Globo, a produção escrita pelos autores George Moura e Sergio Golderberg será o terceiro folhetim inédito no Globoplay.

A novela será uma releitura da história do casal Lampião e Maria Bonita e deverá entrar na plataforma de streaming apenas em 2024: “A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo”, explicou Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos do Grupo Globo.

A nova produção do Globoplay será ambientada entre as décadas de 1920 e 1930 e será gravada no Sertão. A ideia, ainda, é que a história seja contada a partir da perspectiva de Maria Bonita.

Vale lembrar que a história do casal já foi retratada na minissérie “Lampião e Maria Bonita”, que foi ao ar em 1982. A trama, escrita por Aguinaldo Silva e Doc Comparato, foi retratada em oito episódios. Na ocasião, Nelson Xavier e Tânia Alves se encarregaram de dar vida aos papéis principais.

Bretas ressaltou a importância do mercado das novelas também nas novas plataformas. “As novelas são, indiscutivelmente, uma paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência de consumo”, afirmou.

Além de “Guerreiros do Sol”, há também um grande investimento em séries nacionais, como a nova temporada de “Justiça”, de Manuela Dias, prevista para estrear no segundo semestre de 2023.

A plataforma de streaming também vai lançar as séries “Os Outros” e “Encantados”, que seguem sendo produzidas. A primeira traz o drama de Lucas Paraizo, com direção artística de Luísa Lima, que está sendo gravado no Rio de Janeiro. A trama chama atenção para questões atuais, despertando a reflexão sobre temas como a intolerância e a dificuldade de solução de conflitos em uma sociedade extremamente polarizada, em que os atos violentos e a agressividade acabam se potencializando pela falta de diálogo.

Já a série de humor “Encantados” se passa no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro que dá nome à série. A produção é criada por Renata Andrade e Thais Pontes, escrita em parceria com Chico Mattoso e Antonio Prata, responsáveis pela redação final.

