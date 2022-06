Gracyanne Barbosa se diz ‘chocada’ ao mostrar que está com mais de 85 kg: ‘Muito pesada’

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 38 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar seu peso. Na terça-feira (31), ela gravou um story e revelou que está com 85,5 kg. “Chocada”, disse ela.

“Meu peso aumentou realmente, acho que estou muito pesada, aumentei a quantidade de carboidratos, eu mesma aumentei porque estava me sentindo muito cansada”, contou ela.

A esposa do cantor Belo disse que, apesar do susto, sabe que maior parte do seu peso é composto por massa magra.

“Aumentei 50 gramas de carboidratos em todas as refeições e estou comendo carne uma vez por semana, é provável que tenha aumentado 0% de gordura, ainda não sei, saberei assim que medir e conto para vocês”, disse ela.

Em outras postagens no Instagram, Gracyanne mostrou uma rotina de treinos pesada, deixando claro que não é fácil cultivar um corpo cheio de músculos. Muitos seguidores reagiram e soltaram comentários como “treino insano”, “minha inspiração” e “essa mulher é barril”.

10 anos de casamento

No último dia 18, a musa fitness usou suas redes sociais para comemorar 10 anos de casamento com o cantor Belo. Ela postou várias fotos com o amado e se declarou:

“Com você a tristeza acabou, agora choro de felicidade. Te amo demais Tudao, que venham mais 100 anos de felicidade ao seu lado.”

Em seguida, o cantor respondeu com um comentário: “Te Amo mais que tudo! Você é luz na caminhada, amor da minha vida, obrigado simplesmente por existir! Meu sorriso eterno”, escreveu ele.

LEIA TAMBÉM:

Rodrigo Mussi relembra os dois meses de acidente de carro: ‘Feliz de estar vivo’