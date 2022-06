Fernanda Paes Leme publica sequência de fotos e anuncia que vai casar

O amor está no ar! Na última terça-feira (31), a atriz Fernanda Paes Leme anunciou em suas redes sociais que vai casar com o empresário Victor Sampaio.

A famosa compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos ao lado do amado, exibindo o belo anel de noivado que recebeu.

Confira o post:

Amigos da atriz comentaram a novidade, entre eles Sandy, Tatá Werneck, Camila Coutinho, Fernanda Gentil, Luana Xavier, Dani Calabresa, Ivete Sangalo, Ícaro Silva, entre outros.

Uma das menções que chamou a atenção foi a de João Vicente de Castro, com quem Fernanda já teve um affair no passado e hoje nutre uma amizade. Ele brincou: “Não fui consultado. Estranho”.

O relacionamento

Fernanda Paes Leme assumiu o relacionamento com Victor Sampaio em janeiro de 2021. Na época, o casal fez uma viagem para Fernando de Noronha.

A artista postou uma foto romântica, fazendo mistério sobre a identidade do eleito, que posou de costas, em seu colo. Na legenda, Fepa - como é conhecida - escreveu: “Nem adianta mais vocês darem em cima de mim que eu tô 😻”.

Quem é o noivo de Fernanda Paes Leme?

Victor Sampaio tem 30 anos, é empresário, nasceu em São Paulo, cursou faculdade de Administração e tem passagem por uma universidade americana na Pensilvânia.

Entre os empreendimentos que gerencia está uma viagem dedicada ao turismo na neve, chamada “The Snowtrip”, que acontece na Califórnia.

Ele também é um dos sócios responsáveis pela realização do Réveillon do Gostoso, festa de Ano Novo em São Miguel do Gostoso, no Estado do Rio Grande do Norte.

