Fátima Bernardes recebe visita surpresa de Angélica no ‘Encontro’: ‘Muito emocionada’

Fátima Bernardes foi surpreendida por uma visita especial no “Encontro”, da TV Globo, nesta quarta-feira (1º). Em meio as comemorações pelos 10 anos do programa, a apresentadora Angélica fez questão de parabenizar a amiga.

“Vou chorar. Já estou muito emocionada porque estivemos juntas no último ‘Estrelas’. A gente está no último mês do ‘Encontro’ e a gente se reencontra” , disse Fátima.

Em seguida, Angélica falou sobre “um ciclo que se fecha” e elogiou a amiga. “Você é o exemplo do quanto a gente precisa se mexer, se desafiar, não dá pra ficar parado ali. Você sempre foi essa pessoa. Um exemplo para as mulheres”, disse.

Fátima está no seu último mês à frente do “Encontro”, já que vai assumir o “The Voice Brasil”. A partir do próximo dia 4 de julho, a atração será comandada por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

“Sou uma pessoa que aposta muito em mudança. Gosto de mudança, gosto do que sinto na mudança. Quase gosto do que sinto agora também”, brincou Fátima. “Desse coração palpitando”, sugeriu Angélica.

Fátima Bernardes se emocionou ao receber visita surpresa de Angélica (Reprodução/TV Globo)

Mais mudanças

A TV Globo anunciou no último dia 25 uma série de mudanças na sua programação durante a manhã. A partir de 4 de julho, o “Mais Você” e o “Encontro” terão seus horários invertidos.

Além da troca de apresentadores, o “Encontro” passará a ser exibido logo após o “Bom Dia Brasil”. Já o “Mais Você” vai preencher o período que antecede o almoço com suas dicas culinárias e com o bom humor do Louro Mané.

“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explicou ao GShow o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

LEIA TAMBÉM:

