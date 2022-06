Fãs de Simaria confundem a cantora após fotos de biquíni: ‘Achei que era Kim Kardashian’

A cantora sertaneja Simaria da dupla com Simone agitou seus seguidores após publicar uma série de registros em seu Instagram. Os fãs da cantora a associaram com a famosa socialite Kim Kardashian. Nas fotos, a artista usa um biquíni acompanhado de um vestido transparente na areia e no mar.

Em uma das imagens, Simone aparece ao lado do artista Sebastián Yatra, um músico colombiano que gravou ‘No Llores Más’ em parceria com a dupla. Na legenda, a cantora escreveu “Qual é a música?”.

Após chamar a atenção dos internautas, uma de suas seguidoras comentou: “Achei que era a Kim Kardashian”. “Kim, é você?”, escreveu outra internauta. Esta não é a primeira vez em que Simaria é comparada com a socialite norte-americana. Diversas vezes, a artista foi comparada com Kardashian nas redes sociais.

Além das comparações, Simaria arrancou elogios de seus fãs com as fotos em sua rede social. “Que sereia mais linda”, elogiou uma página destinada à dupla.

Veja mais: Fãs e artistas se comovem na internet com a morte de Milton Gonçalves

Larissa Manoela arranca elogios de seguidores após mudança no visual

A ‘coleguinha’ Simaria não é a única artista que arrancou elogios dos internautas por esta semana. Larissa Manoela também recebeu diversos comentários positivos em sua postagem após ter dado um ‘tapa’ no visual.

Nesta terça-feira (31), atriz postou uma foto em um salão de beleza com a legenda “Take care of yourself” (“cuide de si mesmo”, em português).

A rede do salão de beleza havia compartilhado outra foto da repaginada na atriz no dia 11 de maio. “Visita mais que especial que recebemos hoje no Laces Barra. A nossa loja com o pôr-do-sol mais lindo, cuidou dos cabelos de @larissamanoela que fez o Encanto da Lua Cheia”, diz o salão.

Nos comentários, Larissa Manoela revelou ter se agradado do resultado obtido. “Amei a experiência, tudo de bom!”, comentou. Os fãs da artista dispararam elogios na foto da atriz. Um deles comentou: “A coisa mais linda”. Maisa Silva também deixou um registro escrito “Gata de viver”.