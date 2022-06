Ewan McGregor defende colega de elenco: “Não há lugar para o racismo neste mundo”

Em uma semana de estreia, a série ‘Obi-Wan Kenobi’ já coleciona manifestações racistas de haters que seguem atacando a atriz negra Moses Ingram nas redes sociais. Desta vez, foi o próprio Ewan McGregor que defendeu a colega de elenco através de um vídeo que viralizou no Twitter.

Ele disse: “Eu ouvi alguns comentários ruins esta manhã e isso partiu meu coração. Moses é um ator brilhante, ela é uma mulher brilhante e ela é absolutamente incrível nesta série. Eu só quero dizer como o ator principal da série, como produtor executivo da série, que estamos com Moses. Nós amamos Moses, e se você está enviando mensagens racistas para ela, você não é fã de Star Wars. Não há lugar para o racismo neste mundo”.

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

O fato é que muitos comentários racistas têm sido direcionados nos últimos dias à atriz. Ela interpreta a Inquisidora Sith Reva Sevander, um dos encarregados por Darth Vader e pelo Imperador Palpatine de caçar e destruir qualquer Jedi remanescente após os eventos de ‘A Vingança dos Sith’.

O principal alvo da guerreira Reva é justamente Kenobi (Ewan McGregor), o ex-Mestre Jedi que vive exilado em Tatooine enquanto cuida de longe do jovem Luke Skywalker (Grant Feely).

Após a estreia dos primeiros episódios, alguns fãs a bombardearam com mensagens cheias de ódio nas redes sociais. Primeiro, a conta oficial de Star Wars veio em apoio de Ingram. E agora é o ator principal Ewan McGregor condenando esse discurso e defendendo sua co-estrela.

O estúdio alertou que ataques racistas poderiam acontecer

No mês passado, a atriz falou ao ‘The Independent’ que a empresa-mãe de ‘Star Wars’, Lucasfilm, lhe comunicou sobre o ódio racista de supostos fãs, mais precisamente expostos nas redes sociais. Segundo a atriz, a empresa agiu certo ao informar preventivamente sobre possíveis situações preconceituosas que ela possa enfrentar, dizendo: “Foi algo que a Lucasfilm realmente colocou na frente e disse: ‘Isso é uma coisa que, infelizmente, provavelmente acontecerá. Mas estamos aqui para ajudá-la; você pode nos avisar quando isso acontecer.’”

Moses Ingram complementou confirmando que “Claro que sempre há ataques de ódio. Mas não tenho nenhum problema com o botão de bloqueio”.

Em relação à franquia, a toxicidade revelada pelos fãs acontece desde o ínicio de tudo. Com o lançamento do primeiro trailer de ‘Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força’, chegaram inúmeras críticas às mídias sociais contra sua protagonista do gênero feminino Rey (Daisy Ridley), além de ataques racistas ao FN-2187/Finn (John Boyega), membro da tropa de base do Império Galáctico de pele negra.