Estreias do Amazon Prime Video em junho incluem nova temporada de ‘The Boys’

O Amazon Prime Video anunciou suas novidades para o catálogo no mês de junho. Estão previstas ao menos 14 produções novas no catálogo - além de novidades que podem sair ao longo do mês.

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (”Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

Além das produções que chegam ao catálogo, o Amazon Prime Video também inclui títulos nos canais Paramount+, Starzplay, MGM, Discovery+, Stingray e Looke.

Confira as estreias previstas para junho:

01/06 - Tarsilinha

03/06 - The Boys - 3ª temporada

09/06 - Fairfax - 2ª temporada

10/06 - Meu Namorado Fake

10/06 - O Jogo de Amor-Ódio

17/06 - O Verão Que Mudou Minha Vida - 1ª temporada

24/06 - Em Casa com os Gil

24/06 - Chloe

23/06 - A Galeria dos Corações Partidos

24/06 - Sempre em Frente

24/06 - Família Monstro 2

26/06 - The Walking Dead: Um Novo Universo - 2ª temporada

30/06 - A Ilha da Fantasia

30/06 - Palavras nas Paredes do Banheiro

