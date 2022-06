Esta é a história que inspirou a série ‘O Poder e a Lei’, da Netflix

A Netflix estreou há poucas semanas a série “O Poder e a Lei”, mas só recentemente ela entrou para a lista de séries mais assistidas no Brasil.

Esta não é a primeira vez que essa história é adaptada para as telas: em 2011, “O Poder e a Lei” estreava nos cinemas, com o ator Matthew McConaughey no papel principal.

Contudo, vale destacar que mesmo sendo bem verossímil, a história retratada na série ou no filme não é baseada em fatos reais.

O roteiro de ambas as produções se basearam no livro “The Brass Verdict” (“O Veredicto de Chumbo”, na tradução brasileira), do escritor estadunidense Michael Connelly.

A obra é o segundo título de uma série de seis livros, todos protagonizados pelo advogado Michael Haller e pelo detetive Harry Bosch.

No Brasil, os livros são publicados pela editora Suma de Letras. O mais recente, “The Law of Innocence”, ainda não foi lançado por aqui.

Assista ao trailer da série:

Estreias da Netflix em junho

O destaque do mês vai para a terceira temporada da série “The Umbrella Academy”. A nova temporada deve mostrar a família Hargreeves enfrentando uma anormalidade por conta da viagem no tempo do ano anterior - saiba mais.

Tem também a estreia da versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Maio também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

Leia também: Estreias do Amazon Prime Video em junho incluem nova temporada de ‘The Boys’