Depp comemora e Amber lamenta; Veja o que as estrelas falaram após a decisão do tribunal

Uma das batalhas judiciais envolvendo estrelas de Hollywood mais conturbadas de todos os tempos chegou ao fim nesta quarta-feira, 1. O veredicto emitido hoje marcou o fim de um julgamento dramático na ação civil que expôs o conturbado casamento entre Johnny Depp e Amber Heard que se arrastava desde abril.

Os jurados concederam a Depp o recebimento de uma indenização de $ 15 milhões de dólares em danos morais e à Amber Heard $ 2 milhões.

O ator processou a ex-esposa por difamação em um editorial de 2018, que ela escreveu para o “The Washington Post”, no qual se descreveu como uma “figura pública que representa abuso doméstico”. Embora Depp não tenha sido citado no artigo, ele afirma que isso lhe custou papéis lucrativos no cinema. Os dois se conheceram em 2009 e se casaram de 2015 a 2016.

Em um comunicado postado no Instagram, Amber escreveu: “Não tenho palavras para a decepção que sinto. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder e a influência desproporcional do meu ex-marido”.

“Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio para uma época em que uma mulher que se manifestou e se manifestou poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Retrata a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério”, continuou a atriz.

“Acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas de que vencemos no Reino Unido. Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que pensava ter como americana – de falar livre e abertamente”, concluiu Amber Heard.

Durante o extenso processo judicial, tanto Depp quanto Heard testemunharam duas vezes. O júri também ouviu gravações extensas que os advogados disseram exibir comportamento violento e viram mensagens de texto, inclusive entre Depp e o ator Paul Bettany, que discutiam o uso de substâncias e continham linguagem obscena. A supermodelo Kate Moss também apareceu via link de vídeo, aumentando o espetáculo enquanto as câmeras de transmissão no tribunal capturavam.

Johnny Depp também revelou um comunicado no qual disse: “Há seis anos, minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim foram mudadas para sempre. Tudo em um piscar de olhos”.

“Alegações falsas, muito sérias e criminais foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso, embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim. Ele já havia viajado ao redor do mundo duas vezes em um nanossegundo e teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira”. disse Depp.

Depp processou Heard no Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, nos Estados Unidos, e pediu uma indenização de $ 50 milhões. Por sua vez, Heard o processou pedindo $ 100 milhões, alegando que o advogado de Depp a difamou ao chamar suas alegações de abuso de farsa. Durante o julgamento, a irmã de Heard testemunhou ter visto Depp bater nela, e um amigo testemunhou sobre ver seus cortes e hematomas.

“E seis anos depois, o júri me deu minha vida de volta. Minha decisão de prosseguir com este caso, sabendo muito bem a altura dos obstáculos legais que eu enfrentaria e o inevitável espetáculo mundial em minha vida, só foi tomada após considerável reflexão. Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso”.

“Espero que minha busca para que a verdade seja dita tenha ajudado outros, homens ou mulheres, que se encontram na minha situação, e que aqueles que os apoiam nunca desistam. Também espero que a posição agora volte a ser inocente até que se prove a culpa, tanto nos tribunais quanto na mídia”, finaliza o ator agradecendo o trabalho da corte e dos jurados do caso.