Com covid pela segunda vez, Ana Maria Braga atualiza seu estado de saúde no Twitter

Ana Maria Braga está com covid-19 pela segunda vez Globo (Reprodução)

A apresentadora Ana Maria Braga está com covid-19 pela segunda vez. Afastada do “Mais Você”, ela publicou na manhã desta quarta-feira (1º) uma atualização de seu estado de saúde no Twitter.

“Estou bem melhor, obrigada pela preocupação”, escreveu a loira, acalmando os fãs.

Estou bem melhor, obrigada pela preocupação — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) June 1, 2022

Ana Maria chegou a se ausentar do matinal na semana passada devido a sintomas de gripe. Inicialmente, ela havia estado negativo para o coronanírus.

Na segunda-feira (30), porém, o repórter Fabrício Battaglini revelou que a apresentadora refez o exame e testou positivo por fim. A repórter Thalita Morete também está doente.

Fabrício garantiu que Ana Maria passava bem e pediu que os telespectadores redobrassem os cuidados mediante o novo aumento de casos no Brasil. “A Ana não veio para cá na quinta-feira porque tinha apresentado sintomas de gripe. Ela fez dois testes, como manda nosso protocolo, e deram negativo, mas, ainda assim, ela estava gripada, não acordou bem e decidiu não vir trabalhar. Ela decidiu fazer o terceiro teste e, infelizmente, deu positivo. Então, ela está lá, está se cuidando e está super bem, gente! Fiquem tranquilos”, disse.

Fabrício deve comandar a atração das manhãs da Globo ao longo de toda a semana.

Segunda infecção

Ana Maria Braga já havia sido contaminada pela covid-19 em julho de 2021. Com as duas doses da vacina na ocasião, ela se recuperou bem.

Dessa vez, a apresentadora usou o Instagram para contar sobre seu afastamento e pedir a atenção de todos com a pandemia, que ainda não acabou. “Sim, gente. Depois de dois testes negativos, veio o positivo. Por isso, essa semana, vocês veriam o ‘Mais Você’ com Fabrício e Talitha. Mas a Talitha também testou positivo. Esse é o lembrete para a gente se cuidar, porque pegar covid é muito ruim”, disse.

LEIA TAMBÉM: