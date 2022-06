Atriz de ‘La Casa de Papel’ está em nova série da Netflix sobre escândalo sexual

Falta pouco: no próximo dia 10 de junho a Netflix estreia a série “Intimidade”, estrelada por Itziar Ituño. A atriz ficou conhecida por seu papel como Lisboa, em “La Casa de Papel”.

A produção promete abordar assuntos pesados, como escândalos sexuais e políticos. O primeiro trailer já foi divulgado nas redes sociais da plataforma. Confira:

“Um vídeo de sexo com uma política de futuro promissor vaza para a imprensa, marcando o início desta história de quatro mulheres obrigadas a andar na corda bamba entre o público e o privado. Qual é o limite da própria intimidade? O que acontece quando nossa privacidade cai na boca do povo?”, aponta a sinopse oficial.

Além de Ituño, também estão no elenco as atrizes Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz, Ana Wagener e Emma Suárez. “Intimidade” foi criada por Verónica Fernández (”Longe de Você”) e Laura Sarmiento Pallarés (”Fomos Canções”).

Estreias da Netflix em junho

O destaque do mês vai para a terceira temporada da série “The Umbrella Academy”. A nova temporada deve mostrar a família Hargreeves enfrentando uma anormalidade por conta da viagem no tempo do ano anterior - saiba mais.

Tem também a estreia da versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

