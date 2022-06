Assista ao vivo ao julgamento de Johnny Depp e Amber Heard e acompanhe o veredito

Com tendência destacada no Twitter e milhares de vídeos compartilhados nas redes, ontem (31) os internautas estavam totalmente conectados à espera do veredito do júri que acompanhou o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard pelas últimas seis semanas.

E embora o prazo limite para a deliberação fosse a última terça-feira, o time composto por 7 pessoas não conseguiu chegar a sua decisão e por isso seguirá discutindo nesta quarta-feira, 1 de maio de 2022.

Lembrando que, diante de uma forte pressão pública em que a maioria defende ator de Piratas do Caribe, o júri tem o desafio de decidir quem terá razão no embate judicial após as seguintes acusações:

Amber Heard: A atriz afirma que foi vítima de reiteradas situações de violência dos mais variados tipos e por isso exige a quantia de $100 milhões dólares, o equivalente a R$ 473.520.000,00 (câmbio de 01 de junho de 2022, às 9h20, horário de Brasília;

Johnny Depp: Por sua vez, o ator negou as acusações e disse que foi difamado pela ex-esposa em um artigo publicado no Washington Post, em 2018, e que isso teria impactado a sua carreira profissional. Depp pede a quantia de $50 milhões.

Como faço para assistir ao vivo ao veredito do julgamento?

Com a transmissão compartilhada no YouTube, a decisão, caso compartilhada nesta quarta-feira, pode ser acompanhada através do vídeo abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

