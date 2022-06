Anitta pede ajuda para as vítimas das chuvas em Pernambuco

Anitta demorou a se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo sua tatuagem na região íntima, mas quando o fez foi para chamar a atenção dos internautas.

No último domingo (29), ela pediu que as pessoas deixassem de falar sobre sua tat uagem para focar em ajudar as vítimas das chuvas em Pernambuco.

“Oh gente... Vamo (sic) parar de falar do meu ‘fiofó' rapidão, só pra um assunto aqui que eu acabei de ficar sabendo. Tá rolando uma tragédia no Nordeste por causa das chuvas. Bora cada um procurar a melhor forma de ajudar. Vou agora fazer minha parte, bora lá, galera. Vai passar”, escreveu a cantora, em sua conta oficial no Twitter.

Oh gente... vamo parar de falar do meu fiofó rapidao só pra um assunto aqui que eu acabei de ficar sabendo. Tá rolando uma tragédia no nordeste por causa das chuvas. Bora cada um procurar a melhor forma de ajudar. Vou agora fazer minha parte, bora lá, galera. Vai passar 🙏 — Anitta (@Anitta) May 30, 2022

Desde então, Anitta passou a compartilhar diversas informações sobre como ajudar as vítimas das chuvas em seus perfis nas redes sociais.

Atualmente, o estado de Pernambuco tem mais de 20 cidades em situação de emergência. O número de mortos já passa de 100, após quase 10 dias seguidos de chuvas.

Ainda há dez pessoas desaparecidas, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil na terça-feira (31).

O volume anormal de tempestades tem provocado deslizamentos de barreiras e de casas em diversos municípios do estado nordestino. A tragédia já é considerada a maior que atingiu Pernambuco.

Entenda a polêmica com Anitta

A vida não está fácil para as grandes estrelas do sertanejo nas últimas semanas. Desde que Zé Neto resolveu criticar a tatuagem íntima de Anitta e a existência da Lei Rouanet (saiba mais aqui), ele e diversos outros artistas do meio viram seus cachês investigados.

A repercussão online fez o lucro de cantores com shows contratados por prefeituras em todo o país fosse divulgado. Gusttavo Lima, por exemplo, está tendo diversos contratos investigados, como em Roraima - entenda aqui - e em Minas Gerais - leia aqui.

