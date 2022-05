VÍDEO: Gusttavo Lima chora em live e rebate acusações de irregularidades em cachês de shows

O sertanejo Gusttavo Lima se pronunciou sobre as acusações de irregularidades em cachês de shows e disse que “não compactua com dinheiro público”. Em live no seu Instagram, na noite de segunda-feira (30), ele se emocionou ao falar do assunto e disse que “está a ponto de jogar a toalha” (veja abaixo).

Durante a transmissão ao vivo, que durou quase 21 minutos, o cantor desabafou por estar “levando tanta pancada, aguentando calado” e afirmou não saber o motivo de tanta “perseguição e inverdades”. “Eu já trabalho para c**** para ter o meu dinheiro, eu não quero dinheiro do povo (...) De coração, eu juro para vocês que estou cansado, estou a ponto de jogar a toalha”, afirmou.

“Eu nunca me beneficiei ‘sobre’ dinheiro público (...) Eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tenho meus impostos em dia (...) Sobre shows de prefeitura, acho que todos os artistas fazem ou já fizeram show de prefeitura e isso, na minha forma de pensar, é sobre valorizar a nossa arte”, afirmou ele.

Ele destacou, ainda, que não vai deixar de cobrar o valor do show, mesmo que for para uma prefeitura. ”Se eu custo 1, não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Todos nós temos contas para pagar, seja para prefeitura ou para shows privados. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura e, quando a gente às vezes faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que tivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu sou um trabalhador normal”, afirmou.

Durante a live, o sertanejo também citou o episódio envolvendo um helicóptero de um frigorífico com a imagem do presidente Jair Bolsonaro e disse que a aeronave pertence ao sócio dele.

“Ele tem a opinião política dele, ele faz a vida dele o que ele quiser (...) Eu sou um cara que, ultimamente, nem falo de política mais”, disse.

Gusttavo Lima teve cachês de shows alvo de acusações de irregularidades (Foto: Reprodução/Instagram)

Cachês investigados

Desde que o sertanejo Zé Neto resolveu criticar a existência da Lei Rouanet (saiba mais aqui), ele e diversos outros artistas do sertanejo viram seus cachês investigados. A repercussão online fez com que shows futuros de artistas contratados por prefeituras em todo o país tivessem o cachê divulgado.

Gusttavo Lima virou alvo depois que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, contratou um show dele pelo valor de R$ 1,2 milhão. Ele se apresentaria na cidade no dia 20 de junho, durante a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos, mas a apresentação acabou cancelada.

O cancelamento aconteceu após a repercussão dos valores estabelecidos no contrato e a origem do dinheiro. A cifra chegou aos cofres da prefeitura de Conceição do Mato Dentro através da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), um imposto pago pelas mineradoras às cidades onde há atividades minerárias.

A grande questão é que essa verba só pode ser usada em educação, saúde e infraestrutura. Mas ela estava sendo destina para pagar artistas que se apresentariam na 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos, sob o argumento de “desenvolvimento para a cidade”.

Não bastasse a polêmica em MG, o Ministério Público de Roraima (MPRR) também abriu uma investigação sobre outra contratação de Gusttavo Lima. O cantor está com data marcada para se apresentar em São Luiz, o menor município do estado de Roraima, em dezembro deste ano. Não seria um problema, não fosse o cachê previsto: R$ 800 mil, em uma cidade que não tem mais que 8 mil habitantes (segundo o IBGE).

O show fará parte das atrações da 24ª edição da vaquejada na cidade. Além de Gusttavo Lima, a festa contará com a presença de outros sertanejos famosos, como Cesar Menotti & Fabiano e Solange Almeida.

