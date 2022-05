Veja como está atualmente Mônica Siedler, a Socorro de ‘Laços de Família’

Quem acompanhou “Laços de Família”, uma das novelas mais aclamadas de Manoel Carlos, provavelmente deve lembrar da personagem Socorro. Ela foi interpretada pela atriz Mônica Siedler - que após o folhetim deixou a TV.

Mas então, por onde anda Mônica Siedler?

Antes de ganhar um papel no folhetim das 9 da TV Globo, Siedler tinha interpretado Frida Kahlo no programa “Você Decide”, em 1999.

Mônica Siedler como Socorro, em cena de 'Laços de Família' (Foto: Divulgação)

Contudo, após “Laços de Família” ela acabou seguindo em direção aos palcos e se afastando cada vez mais da televisão.

“Quando penso na Socorro, me lembro de como foi incrível viver essa experiência de trabalho na TV. Sou uma atriz de teatro e, claro, gostaria de experimentar novos papéis na televisão. Não cheguei a procurar por isso, mas é uma faceta da profissão interessante. E que as situações da vida me levaram mais para o palco do que para a tela”, disse Siedler, em entrevista ao jornal O Globo no ano passado.

Atualmente com 41 anos de idade, hoje ela é professora de dança na Universidade de Blumenau, em Santa Catarina. Siedler também faz parte de um coletivo de artistas em Florianópolis chamado Casa Vermelha.

Enquanto professora, Mônica mantém um olhar crítico sobre as obras em que atuou. Ela vê de forma positiva o debate que é gerado em torno de questões sociais - como o machismo de Pedro (José Mayer).

“Não vejo que isso foi gravado 20 anos atrás porque era assim mesmo, eu vejo que desde lá já era uma forma de promover questionamento. O que acontece é que agora está mais evidente e a gente olha com mais sangue nos olhos. Mas naquela época já gerava desconforto”, disse na mesma entrevista.

Leia também: Veja como está atualmente Luigi Baricelli, o Romão de ‘Malhação’