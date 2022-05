Tatuador fala sobre desenho no ânus de Anitta e afirma que ela ‘se empolgou’

Após a polêmica tatuagem anal de Anitta, o assunto voltou a ser comentado nas redes sociais. Nesta semana, o tatuador responsável pelo registro, Lucas Maffei, abriu o jogo sobre a decisão da cantora.

Em entrevista à revista ELA, do jornal O Globo, o tatuador contou que Anitta realizou duas tatuagens, sendo uma na região genital e a outra no ânus. De acordo com o artista, o segundo desenho foi uma decisão “inusitada” e “empolgada” por parte da cantora.

Lucas Maffei falou sobre o desenho tatuado em Anitta e revelou querer ter preservado sua vida particular na internet. “Escrevi a palavra ‘love’ – (amor, em inglês). Preferi não explorar muito a situação para preservar minha vida particular nas redes sociais.”, explicou Maffei.

De acordo com o tatuador, a tatuagem foi feita na casa da cantora, que esteve acompanhada de um amigo durante o processo. “Botaram pilha e ela entrou na onda”, disse Lucas Maffei.

Efeito borboleta da tatuagem

O motivo pelo qual a tatuagem de Anitta voltou a causar polêmica por estes dias foi reflexo de um show do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano. O artista criticou a utilização da Lei Rouanet e mencionou a tatuagem realizada por Anitta.

Na ocasião ele afirmou: “Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou mal”.

Após sua fala durante o show viralizar na internet, diversos questionamentos sobre as verbas destinadas para apresentações de cantores sertanejos foram levantados. Os fãs da cantora reviraram históricos dos cantores de sertanejos e cidades do interior viraram alvo de investigação do Ministério Público.

Gusttavo Lima foi um dos artistas afetados, que teve um show no valor de R$1,2 milhão cancelado pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Outros artistas foram a dupla Bruno e Marrone, cujo show custaria R$520 mil.

Com as investigações de irregularidades dos cachês nos shows, Gusttavo Lima se pronunciou nesta segunda-feira (30) e rebateu as acusações e chorou em live do Instagram.

Durante a transmissão, o cantor desabafou por estar “levando tanta pancada, aguentando calado” e afirmou não saber o motivo de tanta “perseguição e inverdades”. “Eu já trabalho para c**** para ter o meu dinheiro, eu não quero dinheiro do povo (...) De coração, eu juro para vocês que estou cansado, estou a ponto de jogar a toalha”, afirmou.

Depois da exposição das investigações dos shows, Anitta se pronunciou em sua rede social. Em seu Twitter, a cantora escreveu: “E eu achando que ‘tava’ só fazendo uma tatuagem no ‘tororó’”.