‘Stranger Things’: Quem é Victor Creel?

O episódio 2 da quarta temporada de ‘Stranger Things’, que estreou no último 27 de maio, rendeu arrepios de todos os fãs. Em ‘A Maldição de Vecna’, o vilão captura outra pobre alma infeliz, Eleven (Millie Bob Brown) se vinga de Angela e, finalmente, encontramos resposta à pergunta: o que aconteceu com Hopper (David Harbour).

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Em uma cena, a líder de torcida e garota popular Chrissy parece estar sob a influência de algo. Ela começa a ter alucinações arrepiantes na floresta, enquanto está conversando com o colega de colégio Eddie.

Posteriormente, os dois vão até o trailer de Eddie, onde ele mora com seu tio. Chrissy pede ao metaleiro uma droga mais forte e ele disse que tem algo dentro do quarto. Enquanto ele está procurando, Chrissy tem uma visão arrepiante em um momento de transe e é perseguida por uma criatura monstruosa. Após o confronto final com o monstro, a pobre Chrissy tem uma morte horrorosa, que deixa Eddie tão abalado que ele sai correndo do trailer, deixando o corpo de Chrissy para trás.

O monstro em questão é Vecna e, como o próprio Dustin explica, “é uma criatura morta-viva de grande poder. Um lançador de feitiços. Um bruxo das trevas”. Vecna é um personagem de Dungeons and Dragons, o jogo que os meninos jogam no Hellfire Club.

No outro dia, quando a polícia é notificada sobre o corpo de Chrissy, Nancy consegue falar com o tio de Eddie e convencê-lo a contar a ela seu lado da história para o jornal do colégio. O tio Wayne diz que Eddie pode parecer perigoso, mas não está em sua natureza fazer algo assim.

Wayne acredita que um homem chamado Victor Creel matou Chrissy. Quando Wayne era criança, Victor Creel perdeu a cabeça, matou sua esposa e filhos e arrancou seus olhos. Wayne acha que Victor Creel, de alguma forma, escapou do Hospital Psiquiátrico Pennhurst e matou Chrissy, assim como fez com sua família.

Até o momento, não foi revelado muito sobre o preso do Hospital Psiquiátrico Pennhurst. Entretanto, aqui está o que sabemos até o momento: Em 1959, Creel e sua família se mudaram para uma casa em Hawkins, e pouco depois, coisas estranhas (como luzes cintilantes) começaram a ocorrer.

Mais tarde, ele foi condenado por assassinar toda a sua família. E com isso, foi considerado criminalmente insano e enviado para Pennhurst. Lá, em 1986, ele (ou outra pessoa) arrancou os seus olhos.

Esta temporada será aprofundada nos mistérios em torno de Creel e Pennhurst em si. Não sabemos muito sobre o misterioso asilo, só que Dustin uma vez (de volta à 1ª temporada) brincou que Lucas tinha família lá, e Lucas reagiu defensivamente.