Sessão da Tarde: Cartinhas de ‘Juntos a Magia Acontece’ eram verdadeiras

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (31) o filme “Juntos a Magia Acontece″, um especial de Natal transmitido em 2019. O longa é estrelado por Milton Gonçalves (”O Tempo Não Para”), Zezé Motta (”3%”), Camila Pitanga (”Velho Chico”) e Fabrício Boliveira (”Faroeste Caboclo”).

O filme substitui “Nossa União, Muita Confusão”, que estava previsto na programação. Ele foi escolhido especialmente para que os espectadores tenham a oportunidade de relembrar um dos últimos trabalhos do ator Milton Gonçalves, que morreu nesta segunda-feira (30), por complicações de saúde após um AVC que ele sofreu em 2020 - entenda aqui.

Ele conta a história de Orlando (Gonçalves), o patriarca de uma família que lamenta a morte de sua esposa, Neuza (Motta), na véspera do Natal.

Para animar o avô, Letícia (Gabriela Mota) ajuda-o a realizar um sonho antigo: viver o Papai Noel por uma noite. Em meio ao turbilhão de emoções, a família volta a se unir para celebrar o Natal.

Confira cinco curiosidades sobre o filme, segundo o making of:

Personagem sob encomenda

O especial surgiu após a roteirista Cleissa Regina Martins conhecer o ator Milton Gonçalves. Ela quis criar uma história especialmente para o artista e acabou imaginando-o como o Papai Noel.

Pioneiros

O filme “Juntos a Magia Acontece” foi um dos primeiros - e únicos, até o momento - especiais de Natal da TV brasileira formado por uma família de pessoas negras.

Cenário real

A casa de Orlando (Milton Gonçalves) não foi feita em estúdio, mas sim em uma casa real. A produção optou por isso para deixar o ambiente com uma cara o mais familiar possível.

Cenário real 2

Outro cenário real do filme são as lojas de presentes natalinos. A equipe gravou essas cenas dentro do Mercadão de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.

Cartinhas de verdade

As cartas endereçadas ao Papai Noel que aparecem no filme são reais. Elas vieram de alunos de escolas públicas da Penha e do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A equipe de arte esperava, ao solicitar a produção das cartas, que os alunos pedissem brinquedos e equipamentos eletrônicos, mas se surpreenderam quando viram os pedidos de melhoria para a educação, paz nas comunidades e famílias mais unidas.

