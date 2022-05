Saiba por que Jojo Todynho abandonou Lucas Souza durante uma festa entre amigos

No último fim de semana, a funkeira Jojo Todynho celebrou quatro meses de casada com Lucas Souza. E, mesmo após ver seu nome envolvido em muitas polêmicas, a famosa não deixou os boatos feitos por haters acabarem com o seu humor.

Em um stories, divulgado em sua conta oficial no Instagram, a cantora apareceu ao lado de alguns amigos e do marido e falou sobre a felicidade de celebrar a data: “Quantos meses? Quatro meses! Um ano e quatro meses. Dez meses de namoro e quatro meses de casados”.

Jojo Todynho e Lucas Souza no casamento (Reprodução)

Na postagem, Jojo Todynho aparece tentando morder o marido. Mas, a brincadeira entre eles acabou quando a famosa deixou Lucas com os amigos e foi assistir o remake da novela “Pantanal”: “Eu vou subir e tomar meu banho, porque o Velho do Rio está com a sucuri pronta. Juma!”, brincou Jojo Todynho.

Já Lucas Souza ficou conversando com os amigos sobre o tempo em que os dois estão juntos.

Clima pesado

Na última semana, o clima pesou mais uma vez e Jojo não ficou calada após ver o seu casamento sendo motivo de boato nas redes sociais.

Em uma entrevista ao Em Off, a cantora ficou furiosa ao dar esclarecimentos sobre a polêmica de que estaria sustentando o marido, o oficial do exército Lucas Souza.

Lucas Souza e Jojo Todynho falam da vida sexual do casal (Reprodução/Instagram)

“As pessoas têm mania de desmerecer as outras por conta do poder aquisitivo. Acham que porque uma pessoa tem um poder aquisitivo menor do que a outra, só estão juntas por causa de dinheiro. Porque só existe amor de verdade se for pobre com pobre, né?”, comentou a funkeira.

A cantora fez questão de destacar que o marido trabalha e que não depende do dinheiro dela: “O cara faz duas faculdades, tem a profissão dele, mas isso não conta não. Ninguém foi se informar sobre quanto um oficial ganha, querem ter só o prazer de pisar e desmerecer. Por isso eu não dou confiança e não quero assunto com esse povo”.

