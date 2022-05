Michel Teló testa positivo para covid-19 e é afastado do ‘The Voice Kids’

O cantor Michel Teló testou positivo para covid-19. Em comunicado nas redes sociais, ele disse que segue em isolamento e que apresenta sintomas como rouquidão (veja vídeo abaixo).

“É turma… testei positivo também. Estou bem, só rouquidão mesmo. Tomei as 3 DOSES e isso me tranquiliza de saber que esse vírus miserável não vai me fazer mal. Estou isolado aqui em casa. Cuidando desde quando senti um primeiro sintoma. Fiz 4 testes negativos até que positivou”, escreveu ele.

Teló agradeceu ao carinho dos fãs e deixou um recado: “Obrigado pelo carinho de todos. E seguimos firmes por aqui. SE CUIDEM, TOMEM A VACINA”, ressaltou.

O sertanejo ressaltou que a esposa, Thais Fersoza, e os dois filhos estão bem.

Uma das últimas apresentações ao público feita pelo sertanejo foi em Corumbá (MS), no Festival América do Sul Pantanal 2022.

Por conta da doença, agora ele está afastado do programa “The Voice Kids”, da TV Globo. “Meu companheiro Toni Garrido vai representar o Time Teló, vai cuidar dessas crianças com todo carinho. Grande Toni, que sempre fui fã, sou fã demais da conta. Grande pessoa, obrigado. Obrigado também a toda galera do The Voice pelo carinho de sempre”, disse.

