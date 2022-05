“Meus pelos são meu charme”, rebate Gretchen sobre críticas a seu corpo cabeludo

A cantora Gretchen, 63 anos, resolveu postar um vídeo em seu Instagram para rebater as críticas que vem recebendo nas redes por conta do seu corpo peludo,

“Já que meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chorar nesses pelos sensuais”, escreveu

A cantora disse que os pelos são seu charme e disse que tem pelo no corpo todo, peito, braço, barriga. “Até a bunda tem pelo, loirinho...”, disse.

Gretchen comentou que faz uso de testosterona para ficar com a libido ‘lá em cima’. “Porque meu marido é novo, meu amor, 12 anos mais novo do que eu. E ele precisa de mim cheia de libido”, esclareceu. O único lugar depilado do seu corpo, segundo ela, é sua “menina”.

LEIA TAMBÉM: Tatuador fala sobre desenho no ânus de Anitta e afirma que ela ‘se empolgou’

Para tirar onda do assunto, Gretchen gravou um vídeo dançando e mostrando os pelos do peito ao som de hit do momento “Acorda, Pedrinho”.

Toda a polêmica sobre os pelos da Rainha do Bumbum começou na última sexta-feira quando ela postou uma foto de biquíni nos stories, exibindo um piercing de umbigo e a barriga peluda e descolorida. “Começando os comemorativos de aniversário, com minha nora, filho e neto. Eu aqui pleníssima. Meu piercing de umbigo. Sextou!”, comentou.

Gretchen garantiu que não está se importando com o que as pessoas pensam sobre seus pelos. “Vou continuar tomando testosterona, sim, vou ficar cheia de pelos, sim, vou tingir eles de loirinho, sim, e vou ficar gostosa, sim”, garantiu.

Ela chamou a atenção dos seguidores sobre os comentários sobre seu corpo também. “É isso que eu chamo de perda de tempo. Vai fazer alguma coisa, vai lavar sua roupa, vai lavar uma louça na pia”, disse.

Pode interessar também: