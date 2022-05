Mesmo contratado pela Band, Faustão deve ser visto na Globo

Faustão foi um dos famosos mais queridos do elenco fixo da Globo, emissora que trabalhou por mais de 30 anos, e mesmo sem um contrato fixo com a emissora carioca, o apresentador deve voltar a ser visto no Projac.

Com tantos anos de casa, o apresentador do extinto “Domingão do Faustão” fez algumas participações especiais em outros programas e também em novelas e séries, entre elas “A Favorita”, que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”.

José Mayer e Faustão durante a gravação da novela "A Favorita" (Reprodução/Globo)

Se nenhum capítulo for cortado, a novela de João Emanuel Carneiro levará Fausto Silva de volta ao “Domingão”, mesmo ele sendo contratado pela Band, onde apresenta o “Faustão na Band”.

No capítulo onde o famoso aparece, Augusto César (José Mayer), é convidado para participar do programa dominical após largar a carreira de músico e ser chamado de louco por achar que a esposa foi abduzida por um disco voador. Em “A Favorita”, o personagem foi casado com Rosana Costa (Giulia Gam), que o abandonou e sumiu sem dar notícias.

Em "A Favorita", personagem de José Mayer canta no "Domingão do Faustão" (Reprodução/Globo)

Com medo de ser rejeitado e julgado, o personagem de José Mayer, que também está fora da Globo, decide cantar no programa de Fausto Silva. No palco, ele canta seus sucessos e se assusta com a vibração do público, saindo correndo e sumindo do palco.

Além dele, Cassiano (Thiago Rodrigues) também vai cantar no palco do extinto “Domingão do Faustão”. Na reprise de “A Favorita”, o namorado de Lara (Mariana Ximenes) foi inscrito por seu avô Copola (Tarcísio Meira) e foi pego de surpresa.

Em "A Favorita", personagem de Thiago Rodrigues canta no "Domingão do Faustão" (Reprodução/Globo)

Mesmo inseguro, o rapaz aceita o desafio e é apresentado por Faustão como um novo talento da música, sendo aplaudido por todo mundo.

A reprise da novela “A Favorita” é exibida nas tardes da Globo, dentro do “Vale a Pena Ver de Novo”. Já o apresentador Fausto Silva segue contratado pela Band, onde apresenta diariamente o “Faustão na Band”, a partir das 20h30.

