‘Jurassic World: Dominion: Nova personagem pode definir futuro da franquia. Saiba tudo!

‘Jurassic World: Domínio’, que tem estreia programada no Brasil para 10 de junho, se passa quatro anos após os eventos de ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’, lançado em 2018, e mostra dinossauros e humanos vivendo lado a lado. Os dinossauros não estão mais restritos a um parque, e sim livres pela Terra causando muitos estragos.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard retornam para liderar o elenco mais uma vez como o caçador de aves de rapina Owen Grady e a ex-gerente do parque, Claire Dearing. Junto a eles estará o trio da trilogia original de ‘Jurassic Park’, Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Ellie Sattler (Laura Dern) e Alan Grant (Sam Neill), o que acrescenta ao filme um tom nostálgico.

Entre os novos personagens apresentados está Kayla Watts, interpretada por DeWanda Wise, uma ex-piloto da Força Aérea que ajuda Owen e Claire em uma perigosa missão.

O diretor Colin Trevorrow revelou à Variety sua alegria em trazer um novo personagem, destacando: “Foi muito importante apresentar um novo herói que poderia definir o futuro desta franquia. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguém que as meninas vão se vestir no Halloween nos próximos anos”.

Logo quando foi revelado a personagem de Wise, no início deste ano, ela aparece ao lado de Pratt com facas na mão, enfrentando algum predador. Como na época o seu nome não havia sido revelado houveram apostas que ela poderia ser a filha do Dr. Ian Malcolm, a menina Kelly Curtis (Vanessa Lee Chester), que foi apresentada em 1997, em ‘Jurassic Park: The Lost World’.

Segundo Trevorrow, Kayla não deve ser um papel único para Wise, mas pode ser um elemento importante para a possível continuidade da franquia, embora nada ainda esteja determinado.

‘Jurassic World: Domínio’ foi anunciado como a conclusão da trilogia ‘Jurassic World’, bem como da saga ‘Jurassic Park’. Mas, talvez possamos esperar um spin-off, quem sabe?