Jessie J fará show em São Paulo após apresentação no Rock in Rio

A cantora Jessie J anunciou, nesta terça-feira (31), que estenderá sua passagem pelo Brasil para um show solo na cidade de São Paulo, logo após sua apresentação no Rock in Rio, em setembro.

A apresentação acontece no dia 10, dois dias após a participação no festival carioca. Ela será realizada no Pavilhão Pacaembu, um novo espaço temporário no estádio de mesmo nome, com capacidade para até 9 mil pessoas.

Os ingressos já estão à venda no site da Ticket For Fun e custam entre R$ 150 (meia-entrada na pista) e R$ 560 (inteira no camarote).

O último álbum de Jessie J foi lançado em 2018, “R.O.S.E.”. Desde então, a cantora vem trabalhando na divulgação de singles - sendo o mais recente “I Want Love”, em junho do ano passado.

Seus maiores são “Price Tag”, “Domino”, “Bang Bang” (que tem participação de Nicki Minaj e Ariana Grande) e “Flashlight” (da trilha sonora de A Escolha Perfeita 2″).

Além de Jessie J, outros nomes do Rock in Rio também farão apresentações pela capital paulista: Dua Lipa, Avril Lavigne, Iron Maiden, Justin Bieber, Coldplay, Guns N’ Roses e Måneskin.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Jessie J, a edição deste ano trará nomes como Guns N’ Roses, Coldplay, Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Camila Cabello, Bastille, Post Malone e Måneskin.

Ela se apresenta no Palco Sunset, o segundo maior da Cidade do Rock. O dia 8 de setembro, data em que a cantora se apresenta, tem o Guns N’ Roses como headliner e traz nomes como Gloria Groove e Duda Beat no mesmo palco.

