Filho adotivo de Carol Nakamura resolve voltar para mãe biológica: ‘Não esperávamos que fosse desta forma’

Nesta terça-feira (31), Guilherme Leonel, de 30 anos, anunciou que seu filho adotivo, junto com Carol Nakamura, de 39 anos, decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Wallace foi tirado do maior lixão da América Latina pelo casal no final de 2019, o Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram, Guilherme Leonel postou uma foto do pequeno Wallace saltando na praia. O ex-participante do reality ‘De Férias com o Ex’ publicou um texto lamentando a decisão da criança. “Mas, o que prezamos é a felicidade dele, mesmo sabendo que dificilmente terá um futuro”, escreveu Leonel.

Em seus stories do Instagram, Carol Nakamura afirmou manter contato com familiares e conhecidos de Wallace, alegando que recebe notícias sobre o estado da criança “Ele está bem, está feliz”. Ela também postou diversos registros ao lado de Wallace desde o dia em que se conheceram.

Dia em que Carol Nakamura e Guilherme conheceram Wallace (Reprodução/Instagram)

Confira o texto de Guilherme na íntegra

“Meu sonho era vê-lo voando na vida! Eu sempre afirmei: esse mlk chega aonde ele quiser. Com a malandragem de vida, a inteligência que tem e todo suporte que damos, ele vai voar! Mas nem sempre as coisas saem como a gente quer, e não temos controle sobre as vontades alheias. E infelizmente a vontade dele foi partir, voltar para a casa da mãe biológica”, escreveu Guilherme.

“E por mais doloroso que seja para nós, temos de entender e respeitar, afinal, não sei como reagiria se estivesse na pele dele. Você viver em um mundo completamente avesso aquele que vivia, onde existem regras, horários, compromissos, obrigações… tudo isso, depois de viver 9 anos, sem se quer conhecer nenhuma das palavras mencionadas acima... Sem saber ler, escrever…”, continuou.

“Mas, o que prezamos é a felicidade dele, mesmo sabendo que dificilmente terá um futuro. Porém oramos e pedimos com muita fé a Deus, para que ele se encontre, e seja um bom menino, dedicado, estudioso, esforçado… e carregue consigo os ensinamentos que passamos todos os dias que tivemos juntos.”

“Para todos que perguntam incessantemente, esta é a verdade, a triste verdade, da qual não temos nenhum prazer em contar, pois nos machuca, não esperávamos que fosse desta forma. Logo, pedimos respeito a dor do próximo, pois se vocês se preocupam e sentem saudades, imagine a gente? Que desenhou toda uma história juntos, abdicamos de muitas coisas para dar o melhor a ele. Jamais imaginaríamos que fosse desta forma, mas foi, e estamos superando”, finalizou.