Esse será o fim trágico de Levi no remake da novela ‘Pantanal’

Levi, personagem de Leandro Lima no remake da novela “Pantanal”, está com os dias contados. Depois de criar problemas com Muda (Bella Campos) e deixar Tibério (Guito) no hospital, o ex-peão de José Leôncio (Marcos Palmeira) buscou abrigo na fazenda de Tenório (Murilo Benício), mas parece que não foi uma boa ideia.

No capítulo desta terça-feira (31), ele vai ficar mais próximo de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), mas não esquecerá Muda e vai tentar raptar a amiga de Juma (Alanis Guillen), usando uma faca.

Em "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) ameaça Levi (Leandro Lima) (Reprodução/Globo)

Após fugir da fazenda de Tenório (Murilo Benício), o peão encontra a moça, que tenta fugir: “Eu não vou pra canto nenhum”, avisa Muda. Mas, ele é irredutível e prende a forasteira: “Você vai, Rute...E eu digo que você não tem escolha!”, alerta ele.

Neste momento, os fãs da novela vão ver que Levi está alucinado e fará Muda de refém. Em seguida, ele foge com a amiga de Juma para do Pantanal, mas, antes, passará na tapera de Juma para pegar a arma que deixou lá.

Acreditando que o lugar está abandonado, tomará um susto ao se deparar com uma surpresa, Juma está no local: “Larga ela, maldito!”, dirá a menina-onça, com a arma apontada para o peão.

Muda (Bella Campos) e Levi (Leandro Lima) em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Ele, então, faz uma manobra e ameaça Muda com a faca no pescoço.

Neste momento, Juma dá um truque de mestre. Enquanto mantém a pistola espingarda para Levi, saca o revólver dele que está com ela, o joga no chão e o desafia a ir pegar. Ele vai e, neste momento, Muda consegue escapar.

A onça tomará a frente novamente e vai dar um tiro no braço dele, antes que alcance a arma: “Você não é gente, Levi! Agora some daqui!”, grita ela, enquanto ele sai cambaleando.

Ator Leandro Lima nos bastidores de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

De volta ao barco, sangrando, ele tenta fugir, quando esbarra com Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater). Ele chega a trocar farpa com os dois, que exigem que ele se renda, mas, durante a discussão, o barco do criminoso capota. E em um lago repleto de piranhas...

“Para de besteira, homem... Dá a mão... Você tá sangrando muito... Dá a mão! Anda!”, diz Tibério, em uma tentativa de salvá-lo. Mas ele prefere a morte do que ser salvo pelo rival.

