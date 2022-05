É hoje! Júri tomará decisão sobre julgamento de Amber Heard e Johnny Depp

Após uma pequena pausa e isso porque ontem (30) nos Estados Unidos foi celebrado o Memorial Day — feriado em homenagem aos militares que morreram durante combates — chegamos ao prazo limite para o júri que acompanhou durante seis semanas o embate judicial entre Johnny Depp e sua ex-companheira, a atriz Amber Heard.

Vale lembrar que a artista de “Aquaman 2″ acusa Depp de reiteradas agressões durante o período em que estiveram juntos e devido a isso exige a quantia $100 milhões de dólares — o equivalente a R$ 475.720.000,00 (câmbio de 31 de maio de 2022, às 9h07, horário de Brasília).

Por outro lado, Johnny afirma que foi difamado pela ex-companheira em um artigo publicado no ano de 2018, no jornal Washington Post, em que justamente Amber fazia tais acusações. O ator reforça em sua acusação que tais alegações impactaram sua carreira. Então, como forma de compensação, pede a soma de $50 milhões de dólares, que na conversão atual daria mais de R$ 230 milhões.

A pressão popular no caso Johnny Depp e Amber Heard

Com hashtags, vídeos, análises e milhares de internautas acompanhando o embate judicial — a maioria apoiando o ex-ator de “Piratas do Caribe” — a pressão popular foi algo notável durante as seis semanas em que ambos artistas se apresentaram na corte dos Estados Unidos.

Assim sendo, agora, como informado anteriormente, hoje (31) vence o prazo para que o júri delibere.

No entanto…

Embora a decisão seja tomada hoje, a comunicação do veredito pode levar mais algumas semanas ou até mesmo meses.

