Dodi Alfayed comprou anel de noivado para Diana um dia antes do acidente que a matou

Parte da história do trágico acidente de carro que vitimou Lady Di, seu então namorado Dodi Al Fayed, o motorista e o segurança deles, foi que a princesa Diana estava prestes a ser pedida em casamento. Na noite de 31 de agosto de 1997, o carro onde Diana e os demais estavam bateu contra uma pilastra do túnel da Ponte de l’Alma, em Paris, na França.

O pai de Dodi Al Fayed, Mohamed Al Fayed, magnata saudita dono da loja de departamento Harrods, confirmou em 2007 que o filho tinha comprado um anel de noivado de £ 11.600 (cerca de R$ 70 mil reais) algumas horas antes da morte do casal.

Em outubro de 2007, foram reveladas imagens granuladas de câmeras de segurança da joalheria Repossi, que ficava do outro lado da praça do hotel Ritz em Paris, onde Dodi e Diana estavam hospedados, As imagens foram feitas na tarde anterior ao acidente e mostravam Dodi Al Fayed, que não estava acompanhado pela princesa, cercado por funcionários enquanto inspecionava anéis antes de sair com um folheto.

Imagens posteriores mostraram Claude Roulet, assistente do presidente do hotel Ritz, visitando a loja e levando um item em uma bolsa para o quarto do casal na suíte Imperial do hotel. A bolsa foi depositada no cofre do hotel antes de o casal ir para o apartamento de Dodi em outro lugar da cidade.

Um anel com a inscrição “Dis-moi Oui” (“Diga-me sim”) foi recuperado do apartamento após a morte do casal. Um recibo datado de 30 de agosto de 1997, um dia antes do acidente, listando um “bague de fiançaille” (anel de noivado), também foi recuperado.

Essa informação foi peça fundamental no argumento de Mohamed Al Fayed em dizer que o casal foi assassinado pelo serviço secreto britânico. Informação que, obviamente, nunca foi confirmada e nem investigada.

Ao longo das décadas que se seguiram, Mohamed Al Fayed sempre foi enfático ao dizer que o casal estava prestes a ficar noivo, que a princesa Diana estava grávida e que eles foram assassinados por agentes do serviço secreto britânico sob as instruções do duque de Edimburgo para impedir o casamento.

Em 2007, quando essas imagens vieram ao conhecimento público, amigos da princesa Diana negaram que o casal estivesse noivo ou que ela estivesse pensando em se casar com Dodi Al Fayed.

Na época, um inquérito também apurou que a princesa estava tomando a pílula anticoncepcional no momento de sua morte e os médicos que a trataram após o acidente não detectaram nenhum sinal de que ela estivesse grávida.