Disney revela primeiro trailer do live-action ‘Pinóquio’. Veja!

A Disney lançou nesta terça-feira, 31, o primeiro teaser trailer do live-action ‘Pinóquio’, que fará uma releitura do desenho animado clássico do estúdio. ‘Pinóquio’ segue os passos dos live-actions anteriormente lançados, juntando-se a uma lista de filmes que incluem nomes como ‘Aladdin’ e ‘Mulan’.

‘Pinóquio’ está em desenvolvimento desde 2015, quando foi anunciado pela Disney, mas somente em 2021 teve sua produção finalizada. No trailer é possível ser levado de volta ao mundo de Disney, a partir da trilha sonora clássica do estúdio.

Ainda não há informações sobre quando o filme estreia nos cinemas.

Gepeto, que é interpretado por Tom Hanks, constrói seu pequeno boneco de madeira e desejando a uma estrela que sua criação ganhe vida. O trailer termina com a Fada Azul, interpretada por Cynthia Erivo, tocando com a varinha a cabeça de Pinocchio e concedendo o desejo de Gepeto.

O elenco do filme inclui ainda Benjamin Evan Ainsworth como Pinóquio e Joseph Gordon-Levitt como Grilo Falante, este filme está configurado para ser um dos remakes mais memoráveis que a Disney já fez. Além disso, Luke Evans está interpretando o malvado Coachman, Keegan-Michael Key é Honest John e Lorraine Bracco é Sofia the Seagull, um personagem totalmente novo que foi feito especificamente para esta adaptação.

‘Pinóquio’ é dirigido por Robert Zemeckis, que também atua como co-roteirista do filme ao lado do produtor Chris Weitz, que também tem experiência em transformar antigas imagens animadas da Disney e torná-las em ação ao vivo, tendo também escrito o remake de ‘Cinderela’, de 2015, pelo diretor indicado ao Oscar Kenneth Branagh.