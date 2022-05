Disney anuncia nova série de animação ‘Star Wars: Contos Jedi’

Desde ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’, de 2019, a franquia Star Wars não teve estreias no cinema, mas encontrou espaço para crescer nas telinhas, com lançamentos no streaming. A tão esperada série ‘Obi-Wan Kenobi’, onde Ewan McGregor e Hayden Christensen estrelam juntos pela primeira vez desde ‘Star Wars: A Vingança dos Sith’, chegou na semana passada para acrescentar a lista das séries spin-offs ‘The Mandalorian’ e ‘O livro de Boba Fett’. A franquia vem prosperando na televisão também em séries animadas.

‘Star Wars: Contos Jedi’ é a série animada da franquia recém-anunciada para os fãs do Universo Expandido de Star Wars. A série, inspirada nos quadrinhos de histórias da Velha República de mesmo nome, servirá como uma antologia de curtas animados originais. Após o anúncio de Amy Ratcliffe, a conta oficial de Star Wars no Twitter revelou que a série chegará ao Disney+ no segundo semestre de 2022.

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) May 28, 2022

O enredo da série traz ao público eventos e fatos que envolvem os Jedi mais antigos, incluindo Conde Dookan, Qui-Gon Jinn e Ahsoka. O ator Liam Neeson, que interpretou Qui-Gon Jinn nos filmes anteriores, deve repetir o papel em um dos episódios, dublando o personagem de animação.

No entanto, dado o sucesso de outras séries animadas, como ‘Star Wars: The Clone Wars’ e ‘Star Wars: Rebels’, os fãs esperam que a nova série desenvolva ainda mais personagens favoritos desta era mais inicial da franquia.

As séries animadas ‘O Ataque dos Clones Star Wars: The Clone Wars’ , ‘Star Wars: Rebels’ e ‘Star Wars: Resistance’ são as favoritas dos fãs há anos. Sem falar em ‘Star Wars: Visions’ que estreou no ano passado, trazendo a oportunidade dos estúdios de animação japoneses de explorar os temas e histórias da galáxia muito, muito distante de forma totalmente nova. Certamente o sucesso dessa série ajudou a dar vida a ‘Contos Jedi’.

A franquia Star Wars também tem outros projetos animados com curtas mais voltados ao público jovem, como ‘Star Wars: Galaxy of Creatures’, ‘Star Wars: Galactic Pals’, ‘Star Wars: Roll Out’ e ‘Star Wars: Forces of Destiny’, que estrearam no YouTube e no Star Wars Kids.