Daniel Cady relembra primeira noite de amor com Ivete Sangalo: ‘Aquele rala e rola’

O nutricionista Daniel Cady relembrou o início do relacionamento com a cantora Ivete Sangalo, que acaba de completar 50 anos. Juntos há quase 14 anos, ele contou como foi a primeira noite de amor dos dois: “Aquele rala e rola, se beijando, já caindo por cima do sofá”.

As revelações de Daniel foram dadas em entrevista ao podcast “Bahiacast”, no Youtube. Ele contou que ele foi contratado como nutricionista pela cantora e que era responsável por comprar os itens para alimentação dela, por treinar as cozinheiras, mas logo a química entre os dois falou mais alto.

“Ivete me ligou e perguntou: ‘Vai fazer o que hoje? Vamos assistir a um filme, não sei o quê...’ Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela e ela olhou para mim...Aí eu falei: ‘não é possível...dane-se trabalho, dane-se qualquer coisa’. Aí, abracei ela e foi aquele rala e rola, se beijando, já caindo por cima do sofá”, contou.

“Rolou um vinho depois e ficamos abraçados. Nunca tinha rolado isso comigo, nunca tinha rolado com nenhuma mulher esse nível de ligação. Eu ficava olhando para a cara dela e pensando: ‘que doideira, né?’. E ela dando risada. Eu nem acreditei”, relatou Daniel.

Desde então, o casal não se separou mais e hoje são pais de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena.

‘Quem é essa aí, papai?’

Durante a entrevista, Daniel também relembrou uma famosa crise de ciúmes que a cantora teve em 2016. Na época, a artista virou meme com a frase “Quem é essa aí, papai?”, ao flagrar o amado bem próximo de outra mulher durante um show.

O nutricionista contou que estava se despedindo do piloto da cantora, e da esposa dele, quando Ivete soltou a frase. O nutricionista desabafou e disse que chegou a ser “cancelado” na época e taxado como safado.

