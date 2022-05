Com Caio Castro no elenco, novela muda de nome e vai parar no streaming

“Olho por Olho”, novela de João Emanuel Carneiro ganhou um novo nome e será chamada de “Todas as Flores”. A produção deve estrear em breve no Globoplay, serviço de streaming da Globo, tornando-se o segundo folhetim inédito na plataforma.

Com direção artística de Carlos Araújo, a produção de João Emanuel, autor de “A Favorita”, busca levar o público que assiste a TV Globo para o serviço de streaming, como aconteceu com “Verdades Secretas 2″.

"Todas as Flores": Novela com Caio Castro muda de nome e vai parar no streaming (Reprodução/Instagram)

“A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo. As novelas são, indiscutivelmente, uma paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência de consumo”, adiantou Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos.

“Todas as Flores” terá 85 capítulos e será dividida em duas partes. A primeira parte será disponibilizada entre outubro e dezembro de 2022. Já a segunda, entre abril e junho de 2023.

Regina Casé está em "Todas as Flores", nova novela do Globoplay (Reprodução/Globo)

Antes de mudar de nome, a novela de João Emanuel Carneiro já tinha parte do elenco escalado. Na trama, destinada para a faixa das 21 horas, Regina Casé assume o papel deixado por Glória Pires, uma vilã que maltrata a filha com deficiência.

Além dela, a direção trocou os papéis de Letícia Colin e Sophie Charlotte, que vão dar vida às filhas da personagem de Regina Casé. Agora, Maíra, uma chef de cozinha com deficiência visual, ficará a cargo de Charlotte, enquanto Colin será Vanessa, a irmã da personagem.

Nicolas Prattes segue contratado da Globo (Reprodução)

Quem também foi chamado para a novela “Todas as Flores” foi Caio Castro, que vai interpretar Pablo, um balconista que é filho de Judite, personagem de Eliane Giardini.

O folhetim de João Emanuel Carneiro também vai contar com Tony Ramos, Humberto Carrão, Marina Moschen, Cássio Gabus Mendes, Miguel Falabella e Tonico Pereira.

Sem confusão

Um dos motivos que pode ter feito a Globo mudar o nome da novela foi a confusão que poderia causar com uma antiga produção, que foi exibida em 1994 e levava o mesmo nome.

No clássico da Globo, o personagem Armando (Stênio Garcia) é procurado por uma organização criminosa chefiada por um jovem paranormal. Em Roma, na Itália, ele revela tudo ao padre Guido Bellini (Tony Ramos), que volta ao Brasil e decide largar a batina para se dedicar ao estudo da paranormalidade, no intuito de combater a organização, chefiada por César Zapata (Reginaldo Faria) e seu sobrinho Fred (Nico Puig), o jovem poderoso a quem Armando falou.

Reprodução/Globo

Exibida às 19 horas, na Globo, a novela foi escrita por Antônio Calmon e teve a direção geral e de núcleo de Ricardo Waddington.

Além dos veteranos já citados, Natália do Vale, Helena Ranaldi, Patrícia de Sabrit, Felipe Folgosi e Maria Zilda Bethlem estavam no elenco principal.

