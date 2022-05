Ator Tonico Pereira está internado: “estava caminhando para uma pneumonia”

O ator Tonico Pereira, de 73 anos, está internado desde sábado em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro com um quadro de diverticulite e também com inflamação nos brônquios.

Tonico disse que uma inflamação afetou seus brônquios e que estava com a respiração cansada e a voz anasalada.” Estava caminhando para uma pneumonia, mas ela não foi detectada. E o tratamento da diverticulite também não surtiu efeito, mas acredito que a alta médica venha nos próximos dias”, disse

O ator, entretanto, afirmou que não há suspeita de covid-19, já que se submeteu a três testes e todos deram negativo. No final do ano passado, Tonico precisou ficar internado na UTI após contrair o vírus da Influenza A.

Do leito do hospital, Tonico fez questão de falar sobre a morte do ator e amigo Milton Gonçalves, que morreu nesta segunda-feira devido a complicações do AVC.

“Desde os primórdios da minha vida profissional na TV Globo, fomos amigos, amigos mesmo. Infelizmente, a política sindical nos afastou. Mas, no fundo, não deixamos de ser amigos. E mais no fundo ainda nunca deixei de admirá-lo como ator. Um abraço Milton”, disse Tonico.

VELÓRIO

O corpo do ator e diretor Milton Gonçalves foi velado nesta terça-feira no no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e levado na parte da tarde para o Crematório do Cemitério da Penitência, no Caju, onde houve uma cerimônia restrita aos familiares e amigos mais próximos.

Neste ano, a escola de samba Acadêmicos da Santa Cruz, da Série Ouro, homenageou o ator com o enredo Axé, Milton Gonçalves-No Catupé de Santa Cruz. O ator foi convidado a participar do desfile, mas em função de seu estado de saúde, debilitado pelo AVC, teve que assistir pela televisão.