Ator Milton Gonçalves teve uma morte ‘calma e bonita’, diz filha

Milton Gonçalves morreu aos 88 anos, no Rio de Janeiro (Reprodução)

Catarina Gonçalves, filha do ator e diretor Milton Gonçalves, que morreu aos 88 anos, disse que o pai teve uma morte “calma e bonita”. O corpo dele será velado na manhã desta terça-feira (31) e será enterrado durante a tarde, no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao G1, Catarina disse que estava o lado do pai quando ele faleceu. “A morte dele foi muito calma, muito bonita. Eu estava ao lado dele e foi como se ele estivesse indo dormir. Foi muito calmo. Apesar dele ser um grande ator dramático, não teve nada de drama nesse momento”, revelou.

A filha contou que o pai vinha apresentando sinais de cansaço nos últimos meses e após um AVC sofrido em 2020. Na ocasião, o ator ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar.

“De uns meses para cá, ele começou a ficar muito cansado. O AVC foi tomando conta e ele apresentava alguns sinais, como a pressão baixando. Nos últimos dias, ele passou mal, mas nada de muito grave”, explicou ela.

O artista faleceu enquanto estava em sua casa no Rio de Janeiro. De acordo com seus familiares, ele morreu por volta das 12h30 de segunda-feira (30).

Com o anúncio da morte do artista, diversos famosos e internautas se comoveram na internet e se manifestaram através de textos e homenagens a Milton.

Carreira

O ator nasceu em 1993, na cidade de Monte Santo, em Minas Gerais. Durante sua trajetória no universo artístico, Milton Gonçalves atuou em mais de 40 novelas, dentre diversos trabalhos na Globo. Ele também já participou de programas de humor e minisséries.

Dos trabalhos que marcaram sua carreira estão: as primeiras versões de ‘Irmãos Coragem’ (1970), ‘A Grande Família’ (1972 e ‘Escrava Isaura’ (1976). Milton também participou de ‘Carga Pesada’ (1979) e ‘Caso Verdade’’ (1982-1986). Seu último trabalho em novela foi em ‘O Tempo Não Para’ (2018), na Globo, ao interpretar o personagem Eliseu.

