Alanis Guillen revela sufoco durante as gravações da novela ‘Pantanal’

A atriz Alanis Guillen, que interpreta a protagonista Juma Marruá no remake da novela “Pantanal”, fez uma denúncia por meio de suas redes sociais.

Nesta segunda-feira (30), a famosa usou o stories do seu perfil oficial para exibir um incêndio no local em que as cenas da novela da Globo são gravadas, no Mato Grosso do Sul. No vídeo, ela mostra a fumaça das queimadas que atingem o bioma brasileiro: “Fumaça de queimada”, disse Alanis, enquanto mostrava cenas do que estava acontecendo.

Segundo o G1, o Corpo de Bombeiros da região mandou mais de 30 militares em seis viaturas para combater as chamas. O site informou ainda que o local em que acontecem as gravações da novela “Pantanal” fica distante de onde aconteceu o incêndio.

Além de Alanis, outros famosos e profissionais da Globo voltaram ao Mato Grosso do Sul para gravar as cenas finais do remake da Globo.

Alanis está solteira?

Neste domingo (29), a atriz Alanis Guillen e o ator Jesuíta Barbosa, protagonistas do remake de “Pantanal”, estiveram no “Fantástico” e falaram sobre a produção e o boato de que estariam namorando fora do set de filmagem.

Na entrevista, eles confirmaram que se divertem com os boatos de romance: Estamos juntos, criando leveza também, né?. Se cuidando... Que eu acho que é o mais importante a fazer”, revelou Jesuíta. “A gente se paquera o tempo todo”, continuou o ator.

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) se assusta com a família de Jove (Jesuita Barbosa) (Reprodução)

Já para a menina-onça, a relação entre eles existe e serve para que o trabalho na novela da Globo seja o melhor para os fãs das novelas brasileiras: “A gente se olha no olho [e se pergunta]. O que é que a gente quer contar aqui? O que é que a gente pode acessar um no outro?”, revelou Alanis.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, exibido em 1990 pela extinta TV Manchete.

