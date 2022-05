Veja como está atualmente Luigi Baricelli, o Romão de ‘Malhação’

Lembra dele? Luigi Baricelli iniciou sua carreira como ator cedo, começando a se destacar na TV como o Romão de “Malhação”. Mas a fama veio mesmo quando deu vida ao Fred de “Laços de Família”, em 2000.

Ele começou a atuar aos 20 anos de idade, em uma produtora independente. Sua estreia na TV aconteceu em 1991, na minissérie “O Guarani”, de Walcyr Carrasco.

No ano seguinte, já assinou contrato com a TV Globo, para um papel coadjuvante na novela “Deus Nos Acuda”. Foi quando a emissora percebeu o seu potencial e o escalou para viver o vilão de “Malhação”, onde permaneceu por cinco anos, entre 1995 e 1999.

Quando saiu da novela juvenil para “Laços de Família, Baricelli alçou a fama nacional. Queridinho do público, passou a integrar o núcleo de diversas novelas da Globo, de protagonistas a participações em programas importante da casa.

Dentre as produções mais importantes que participou estão as novelas “A Padroeira”, “Alma Gêmea”, “O Profeta” e “Insensato Coração” e as séries “Sítio do Picapau Amarelo”, “Sob Nova Direção” e “A Diarista”.

Em 2009, integrou a bancada do Video Show, ao lado de André Marques - com quem atuou em “Malhação”. Ele também passou um tempo apresentando um quadro dentro do “Domingão do Faustão”.

Em 2016 ele deixou a TV Globo para apresentar dois reality shows, “Escola para Maridos”, da Fox, e “À Primeira Vista”, da Band.

Atualmente longe das telas, Baricelli mora em Orlando, nos Estados Unidos, com a esposa Andreia, com quem é casado desde 1992. Eles têm dois filhos: Vittorio, de 25 anos, e Vicenzo, de 21 anos. Rúbia, filha de um relacionamento anterior de Luigi, tem 32 anos e também mora próximo ao casal.

O ator administra uma produtora e uma empresa que desenvolve suplementos alimentares. Desde 2009, ele é o rosto da sorte para quem acompanha a Mega da Virada, sempre no dia 31 de dezembro.

