Trilha sonora de ‘Stranger Things’, música de Kate Bush dispara 37 anos depois do lançamento

Um hit é um hit, mesmo anos após o lançamento: 37 anos após o lançamento o público geral redescobriu “Running Up That Hill”, música de Kate Bush. Tudo isso graças ao fenômeno “Stranger Things”.

A série de TV da Netflix inclui a faixa como parte de sua trilha sonora da atual quarta temporada. Ela se tornou o tema de Max, personagem vivida pela atriz Sadie Sink.

Mais do que um simples tema: “Running Up That Hill” acaba salvando Max em uma cena da série, se tornando a faixa mais importante de “Stranger Things”.

Tudo isso levou a faixa a disparar em visualizações no YouTube, entrar para o Top 200 Global do Spotify e alcançar o topo da lista de músicas mais ouvidas do iTunes.

Ouça a música:

“Running Up That Hill” foi gravada em 1985 e tem uma letra que remete a uma atmosfera espiritual, algo típico nas canções de Kate Bush. A fama da cantora britânica, porém, vem de antes, com hits desde a década de 1970.

Ela se tornou mundialmente famosa a partir de 1978, quando lançou “Wuthering Heights”, uma música sobre um amor assombrado inspirada no livro “O Morro dos Ventos Uivantes”.

Outra música de Kate Bush que marcou trilha sonora foi “Cloudbusting”. A faixa fez parte da terceira temporada de “The Handmaid’s Tale”. Relembre neste link.

Atualmente, Bush tem 63 anos de idade. Seu último lançamento foi em 2011, com o álbum “50 Words for Snow”. Suas músicas, porém, seguem influenciando uma série de artistas, de St. Vincent a Adele.

Estreias da Netflix em junho

O destaque do mês vai para a terceira temporada da série “The Umbrella Academy”. A nova temporada deve mostrar a família Hargreeves enfrentando uma anormalidade por conta da viagem no tempo do ano anterior - saiba mais.

Tem também a estreia da versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Maio também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

Leia também: Aula de Helena Rizzo e duelo na cozinha marcam a 3ª semana do ‘MasterChef’