O que é o Jubileu de Platina da Rainha e como o Reino Unido vai ganhar um feriadão

Desde o começo do ano os fãs da realeza britânica estão animados pelo Jubileu de Platina. Mesmo daqui do Brasil é possível acompanhar os eventos e ver a aparição dos “royals” na sacada do Palácio de Buckingham. Mas, até os mais informados podem ter dúvidas no que se refere ao grande evento deste ano que acontece no Reino Unido. Nós te explicamos.

O Jubileu de Platina comemora os 70 anos do reinado da Rainha Elizabeth II. Para isso, foi decretado feriado bancário durante as celebrações, o que significa que muitas pessoas na Grã-Bretanha desfrutarão de um fim de semana de quatro dias em homenagem ao marco sem precedentes alcançado por Elizabeth II.

O que significa um Jubileu de Platina?

O Dicionário Cambridge define “jubileu” simplesmente como “(a celebração de) o dia em que um evento importante aconteceu há muitos anos”. Suas origens vêm da bíblia, quando o jubileu se referia ao fim de sete ciclos de anos “shmita” ou “sabáticos”, que caíam a cada sete anos.

O “jubileu”, portanto, denotava a cada 49 ou 50 anos, e se referia a um ano especial de perdão de pecados, com escravos e prisioneiros libertados e dívidas esquecidas.

Hoje em dia, geralmente se refere às celebrações associadas a anos específicos do reinado de um monarca.

Quantos anos é um Jubileu de Platina?

O Jubileu de Platina da Rainha comemora seus 70 anos no trono, com os principais jubileus tradicionais da seguinte forma:

Jubileu de Prata: 25º aniversário

Jubileu de Rubi: 40º aniversário

Jubileu de Ouro: 50º aniversário

Jubileu de Diamante: 60º aniversário

Jubileu de Safira: 65º aniversário

Jubileu de Platina: 70º aniversário

Desde quando se celebram os jubileus no Reino Unido?

A celebração dos jubileus reais tem as primeiras comemorações registradas no reinado de George III, avô da rainha Victoria.

Ele celebrou seu Jubileu de Ouro, o 50º aniversário de sua ascensão, em 1809, com celebrações na Grã-Bretanha e nas colônias, incluindo um serviço privado e uma queima de fogos em Windsor.