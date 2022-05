Ex-BBB Hariany Almeida compartilha cliques em Nova York

A ex-BBB Hariany Almeida decidiu compartilhar alguns registros fotográficos feitos durante uma viagem para Nova York, Estados Unidos. Ela utilizou suas redes sociais para dividir as imagens com os seguidores.

Conforme a notícia divulgada pela Caras, Hariany estava curtindo uma viagem especial para os Estados Unidos e decidiu compartilhar os cliques feitos durante um passeio pela Times Square.

Em seu perfil do Instagram a ex-BBB dividiu os registros da viagem com os mais de 10 milhões de seguidores que a acompanham pelas redes sociais.

Para curtir seu dia de turista, ela optou por uma combinação confortável de top e calça em tons de bege.

Na legenda, ela reafirmou sua paixão pela cidade norte-americana: “Meu domingo... amo esse lugar!”.

Rapidamente os seguidores decidiram interagir com a publicação e comentaram diversos elogios nas fotos de Hariany: “Linda demais!”, afirmou um, ao que outro complementou: “Fotos de milhões”.

Cliques de milhões

Em uma ocasião anterior, a ex-BBB já havia arrancado suspiros de seus seguidores ao publicar uma série de fotos em seu Instagram onde apareceu aproveitando um dia de piscina durante uma de suas viagens.

Nas imagens, a influenciadora exaltou sua boa forma ao posar utilizando um biquíni preto para reforçar o bronzeado.

Os cliques foram compartilhados no seu perfil em uma publicação única na qual ela posou de vários ângulos enquanto aproveitava a viagem.

“Um final de semana mais do que especial, agora sim estou com as energias renovadas”, afirmou Hariany na legenda da publicação que conquistou mais de 81 mil curtidas.

Após exibir suas curvas na série de cliques, a ex-BBB foi extremamente elogiada por seus seguidores, que marcam presença em suas publicações: “Perfeição define”, comentou uma pessoa.

“Muito gata!”, escreveu outro seguidor ao que um terceiro complementou: “Deusa maravilhosa”.