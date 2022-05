Descubra a ligação entre a tatuagem de Anitta e o cachê dos sertanejos

Recentemente a tatuagem íntima da cantora Anitta voltou a causar polêmica após ser mencionada pelo cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, durante um show da dupla que acabou gerando uma grande crise o meio sertanejo.

Conforme a publicação do O Globo, durante uma apresentação ao vivo o cantor Zé Neto teria criticado a utilização da Lei Rouanet e mencionado a polêmica tatuagem feita por Anitta.

Após o comentário, foram levantados diversos questionamentos a respeito das verbas destinadas para apresentações de cantores sertanejos fazendo com que alguns artistas perdessem cachês milionários após cidades do interior se tornarem alvo de investigação no Ministério Público.

Entre os cantores que tiveram a agenda afetada está Gusttavo Lima, que teve um show no valor de R$1,2 milhão cancelado pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, e a dupla Bruno e Marrone, cujo show custaria R$520 mil.

E a tatuagem?

Durante uma apresentação realizada no dia 13 de maio, o cantor Zé Neto fez uma polêmica declaração alegando não depender da Lei Rouanet e criticou Anitta ao mencionar sua polêmica tatuagem íntima.

Na ocasião ele afirmou: “Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou mal”.

Por outro lado, foi revelado que a apresentação em questão fez com que o cantor recebesse aproximadamente R$400 mil provenientes de recursos públicos.

Com a repercussão da declaração do cantor, a revelação surgiu nas redes sociais após a informação de que a apresentação foi bancada por recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município em um contrato que não exigia a licitação dos serviços prestados.

A partir desta revelação, os shows de outros cantores e duplas do meio sertanejo passaram a ser investigados, o que não passou desapercebido para Anitta que se pronunciou em seu Twitter: “E eu achando que tava só fazendo uma tatuagem no tororó”.