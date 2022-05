Autor do gol da vitória do Real Madrid, Vinicius Jr usa relógio de ouro e diamantes

Vinicius Jr, jogador responsável por marcar o gol da vitória do Real Madrid na final da Champions League, chegou ao estádio desfilando um relógio avaliado em mais de 700 mil reais.

Conforme informações do Extra, o atleta chegou ao jogo utilizando a peça de outro branco 18kt completamente cravejada por diamantes na mesma tonalidade.

O relógio, um Gagà Milano Quirky Tourbillion, é avaliado em R$ 742 mil, conforme consulta realizada no site Watcha Dreamers BR, especializado em relógios.

O relógio foi avaliado em mais de R$700 mil (Reprodução)

Vinicius, que tem apenas 21 anos, é ex-jogador do Flamengo e foi contratado pelo clube espanhol, onde recebe o equivalente a 3,2 milhões de euros, aproximadamente 17 milhões de reais, por temporada.

Gol do título

No último sábado o Real Madrid conquistou seu 14º título da Champions League. Na final, disputada contra o Liverpool no Stade de France, o time espanhol se consagrou campeão com um gol marcado por Vinicius Jr.

Apesar do time inglês se mostrar melhor no começo de jogo, o goleiro do Real Madrid mostrou a que veio e conseguiu realizar belas defesas, incluindo um chute certeiro de Salah no canto do gol aos 15 minutos de jogo.

Ainda no primeiro tempo, o Real teve um gol anulado após uma polêmica análise do VAR que levou quase 5 minutos para ser finalizada.

Já no segundo tempo, a situação foi outra, e aos 14 minutos o brasileiro Vinicius Jr conseguiu balançar a rede depois de uma bela jogada de Valverde pela direita.

Precisando correr atrás do empate, o Liverpool não deu sossego para o time espanhol que foi salvo graças a brilhante atuação de Courtois, o goleiro belga da equipe.

Após defender inúmeros chutes a gol feitos por Salah, o goleiro conseguiu segurar o placar de 1 a 0 que deu o título para o Real Madrid e se consagrou como um dos principais jogadores da partida.