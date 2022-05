Aula de Helena Rizzo e duelo na cozinha marcam a 3ª semana do ‘MasterChef’

Cozinheiros amadores se enfrentam no primeiro duelo do "MasterChef Brasil" de 2022 (Melissa Haidar/Band)

A 9ª temporada do “MasterChef Brasil” chega ao seu terceiro episódio e, nesta terça-feira (31), os cozinheiros amadores irão se enfrentar em novas provas, onde o relógio será o principal adversário.

No programa inédito, os cozinheiros amadores vão enfrentar o primeiro duelo do reality show gastronômico em 2022. Diferente de outras temporadas, eles poderão escolher os adversários e isso dará mais confiança na hora de preparar a comida. Mas, será preciso estratégia, já que quem não se sair bem seguirá para a prova de eliminação.

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin voltam ao "MasterChef Brasil" de 2022 (Melissa Haidar/Band)

No terceiro episódio do “MasterChef Brasil”, cada dupla deverá fazer um filé ao ponto com molho perfeito mais um acompanhamento com batatas. Em seguida, os chefs Henrique Fogaça, Helena Risso e Erick Jacquin vão julgar os dois pratos simultaneamente e aquele que mais agradar o paladar dos jurados vence a disputa e garante uma vaga no mezanino.

Já os piores cozinheiros do duelo se enfrentam na prova de eliminação, onde terão que criar uma receita usando um invólucro natural em um de seus preparos. Mas, antes do relógio começar a rodar, a chef Helena Rizzo vai dar uma aula de como usar a técnica, que consiste na utilização de folhas e cascas durante o cozimento do alimento. Quem não conseguir apresentar um bom prato deixa o reality show da Band.

Ana Paula Padrão chama os jurados para a estreia da 9ª temporada do "MasterChef Brasil" (Melissa Haidar/Band)

Segundo episódio

No segundo episódio do “MasterChef Brasil”, a gastronomia tipicamente brasileira marcou presença, mas acabou eliminando Genesca do reality show da Band.

O programa começou com a primeira prova em equipes da 9ª temporada, onde os 15 cozinheiros amadores tiveram que transformar a nossa farofa de cada dia no protagonista de três pratos diferentes.

LEIA TAMBÉM: VIDEO: Roubo misterioso com prejuízo de R$ 5 milhões no apartamento de Carlinhos Maia

Já a prova de eliminação foi disputada por Larissa, Daniel, Melina, Adílio e Genesca, que tiveram que mostrar que entendem mais uma vez da gastronomia brasileira. Em 1h30, o quinteto precisou preparar um típico bolo de rolo de goiaba, prato que é patrimônio cultural imaterial de Pernambuco.

Genesca participa do "MasterChef Brasil" de 2022 (Divulgação/Band)

Sem a ajuda do mezanino, que levou uma bronca de Erick Jacquin, os cozinheiros amadores precisaram respirar fundo para cozinhar todas as massas e preparar o recheio. Segundo os jurados, Melina foi a vencedora e Daniel ficou em segundo lugar entre os destaques positivos. Já Adílio e Daniel escaparam por pouco e Genesca se despediu do reality show.

LEIA TAMBÉM: Spoiler: Novas fotos revelam como Jove ficará como peão em ‘Pantanal’