Atriz de ‘Bridgerton’ agradece aos fãs após tratamento de saúde mental: “Sinto-me menos sozinha”

A atriz Ruby Baker, que interpretou Marina, na primeira e segunda temporada de ‘Bridgerton’, agradeceu publicamente aos fãs após tratamento de saúde mental. Ela publicou em sua conta do Instagram um vídeo no qual dizia já ter tido alta do hospital.

“Já tive alta do hospital! Muito obrigada pelo apoio, mal posso esperar pelo futuro e sinto como se tivesse saído do outro lado. Obrigado a todos, tenham um dia abençoado 💜🙏🏽 cuidem-se, não tenham medo de verificar com seus entes queridos e estamos todos juntos nisso como dizem em High School Musical 🎶 😂 big big love 💗”.

Ruby Barker tem 25 anos e postou na plataforma na semana passada que estava “muito mal há muito tempo” e estava recebendo ajuda.

“Eu só quero ser honesta com todos, tenho lutado”, disse ela em um vídeo postado Instagram em 26 de maio. “Então, estou no hospital no momento, vou receber alta em breve e espero continuar com minha vida e vou dar um tempo de mim mesma”.

Nesta segunda-feira, 30, a atriz apareceu alegre e revigorada compartilhando um novo vídeo com seus mais de 231 mil seguidores.

Ela agradeceu sua equipe médica, família, amigos, a produtora executiva de ‘Bridgerton’, Shonda Rhimes, e seus seguidores por todo o apoio que recebeu desde que compartilhou sua decisão de ser tratada no hospital.

Ruby Barker acrescentou que um conselho de sua colega de elenco de ‘Bridgerton’, Claudia Jessie, a ajudou a melhorar sua mentalidade.

“Ela me disse para jogar a moeda: pode ser maçante de um lado, mas apenas jogue a moeda e você verá que é brilhante do outro lado. É treinar sua mente para encontrar o engraçado, encontrar a luz, encontrar o positivo”, disse Barker.

“É uma coisa muito difícil de fazer, mas se você pode entrar na prática de fazer isso, você conseguiu. Eu só quero que todos se sintam bem e se sintam apoiados, amados, abraçados e ouvidos. A todos que estão em um lugar escuro agora, eu só quero que vocês saibam que eu vejo você, eu sinto você. Encontre o engraçado e jogue essa moeda”.