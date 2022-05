Após ter show em MG cancelado, Gusttavo Lima teria direito a metade do valor do cachê, mas prefeitura nega pagamento

Mesmo após ter seu show em Conceição do Mato Dentro (MG) cancelado, o cantor Gusttavo Lima ainda teria direito a metade do valor do cachê, como multa pela desistência da prefeitura.

O contrato, assinado em abril deste ano, previa a contratação de um show do artista na cidade mineira pelo valor total de R$ 1,2 milhão. Metade desse montante - R$ 600 mil - já teria sido pago no momento da assinatura, segundo o próprio documento.

Contudo, a prefeitura da cidade nega ter pagado qualquer valor ao cantor. “O contrato administrativo, ao contrário das relações civis, exige procedimentos prévios ao pagamento, que não foram supridos”, informou a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em nota ao portal G1.

O cancelamento aconteceu após a repercussão dos valores estabelecidos no contrato e a origem do dinheiro. A cifra chegou aos cofres da prefeitura de Conceição do Mato Dentro através da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), um imposto pago pelas mineradoras às cidades onde há atividades minerárias.

A grande questão é que essa verba só pode ser usada em educação, saúde e infraestrutura. Mas ela estava sendo destina para pagar artistas que se apresentariam na 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos, sob o argumento de “desenvolvimento para a cidade”.

Além de Gusttavo Lima, a dupla Bruno & Marrone também se apresentaria no evento - mas também tiveram o show cancelado.

A vida não está fácil para as grandes estrelas do sertanejo nas últimas semanas. Desde que Zé Neto resolveu criticar a existência da Lei Rouanet (saiba mais aqui), ele e diversos outros artistas do sertanejo viram seus cachês investigados.

A repercussão online fez com que shows futuros de artistas contratados por prefeituras em todo o país tivessem o cachê divulgado. O próprio Gusttavo Lima está tendo outra contratação investigada, em Roraima - entenda aqui.

A Virada Cultural de São Paulo, realizada no último fim de semana, teve os cachês divulgados. Nenhum dos artistas que se apresentaram ultrapassaram o valor de R$ 300 mil.

