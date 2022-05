‘Wandinha’ ganha sinopse oficial da Netflix

‘Wandinha’ está sendo ansiosamente esperada pelos fãs de Tim Burton. A série, que é um spin-off de ‘Família Adams’, é estrelada por Jenna Ortega e estreia no segundo semestre deste ano.

A série contará com, ninguém mais, ninguém menos, que Chistina Ricci como um membro regular do elenco. Ricci teve seu papel de destaque como Vandinha Addams em ‘A Família Addams’, de 1991, e sua sequência, ‘Addams Family Values’. Muitos fãs veem os dois filmes live-action como a adaptação definitiva da Família Addams, e o retorno de Ricci à franquia só pode significar coisas boas para ‘Wandinha’.

Tim Burton dirigiu muita coisa, mas agora chegou a vez dele estrear no mundo das séries! Com 8 eps, Wednesday é um live-action que acompanha a Addams mais icônica estudando na Academia Nevermore. Prometo muitos mistérios, investigações e acontecimentos sobrenaturais. pic.twitter.com/BnyZSFAfMd — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 17, 2021

Sinopse oficial

Baseado no personagem originalmente criado por Charles Addams, “Wandinha” é uma série de TV para jovens adultos descrita como um mistério investigativo e sobrenatural que traça os anos de Wednesday Addams como estudante na Nevermore Academy.

Ela tenta dominar sua habilidade psíquica emergente, frustrar uma monstruosa matança que aterrorizou a cidade local e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 25 anos – tudo isso enquanto navega em seus novos e muito complicados relacionamentos em Nevermore.

‘Wandinha’ também trará no elenco Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Gomez Addams, Garfunkel e Riki Lindhome de Oates como Dra. Valerie Kinbott; Jamie McShane (Sons of Anarchy) como Sheriff Donovan Galpin, e Isaac Ordonez como Pugsley, o irmão mais novo de Wandinha.

Gwendoline Christie (‘Game of Thrones’) também aparecerá como um membro do elenco principal conhecido como Larissa Weems. A série será marcada pelo lendário compositor Danny Elfman (‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, ‘Beetlejuice’).