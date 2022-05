Temperatura Máxima: Assim foram feitas as acrobacias com carros de ‘Need for Speed’

Cena de 'Need for Speed: O Filme' (Foto: Divulgação)

A TV Globo exibe na “Temperatura Máxima” deste domingo (29) o filme “Need for Speed″, lançado em 2014. O longa é estrelado por Aaron Paul, conhecido por seu personagem em “Breaking Bad”.

O filme conta a história de Tobey Marshall, um corredor de rua que foi libertado recentemente da prisão, após ter sido incriminado por um sócio rico. Ele começa a participar de uma corrida de cross-country em busca de vingança, mas seu ex-parceiro oferece uma grande recompensa por sua cabeça quando a corrida se inicia.

Confira quatro curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Maioria dos carros não eram CGI

Boa parte das acrobacias de carro que aparecem no filme foram feitas usando carcaças de carros verdadeiros. Em outras palavras, quase nenhum efeito de computação gráfica foi usado. A carroceria do Koenigsegg, um carro de 4,6 milhões de dólares, custou cerca de 300 mil dólares para a produção do filme, por exemplo.

Referência a ‘Top Gun’

O título da franquia é uma referência a uma frase famosa de “Top Gun: Ases Indomáveis”, de 1986. No longa, o personagem de Tom Cruise diz “I feel the need. The need... for speed!” (algo como “Eu sinto a necessidade. A necessidade... de velocidade!”, em tradução livre). Outra referência ao filme é o codinome do piloto “Maverick”.

O poder do baixinho

Como Aaron Paul é um ator considerado baixo - ele mede 1,73 cm de altura - a maioria do elenco foi selecionada para ter uma altura semelhante. Tudo isso para que ele, como o herói principal do filme, não parece insignificante na tela.

De vilão a herói

Em uma entrevista ao programa “Jimmy Kimmel Live!”, Paul revelou que ele foi escalado para o herói do filme após o produtor executivo Steven Spielberg assisti-lo em “Breaking Bad”. Spielberg decidiu junto com o diretor Scott Waugh que ele não poderia interpretar o vilão, mas sim o protagonista.

