DC Films revela os trajes de Supergirl e Flash para o novo filme

Com estreia programada para junho de 2023, ‘The Flash’ promete ser um dos lançamentos mais esperados da DC Films e da Warner Bros, no próximo ano. Nesta semana, a DC revelou os uniformes dos heróis durante a Licensing Expo, em Las Vegas. Veja abaixo.

Under the correct lighting, these suits look amazing ⚡️#TheFlash #Supergirl pic.twitter.com/YCgt74wTSf — The Flash Film News ⚡ (@FlashFilmNews) May 25, 2022

O novo traje que a Supergirl, que será interpretada por Sasha Calle foi desenhado por Alexandra Byrne. O ator Ezra Miller, apesar das últimas polêmicas, retornará ao seu papel de Barry Allen, o Flash, que fez suas últimas aparições nos filmes ‘Batman V Superman: A Origem da Justiça’ (2016), ‘Liga da Justiça’ (2017) e ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ (2021).

‘The Flash’ é inspirado na HQ do Flashpoint, que lidará com linhas do tempo alternativas. Entre os muitos heróis que aparecerão na versão do multiverso da DC está Supergirl, com Calle escolhida para interpretar a heroína kryptoniana no filme.

O novo uniforme opta por não copiar a saia original que a heroína usava nos quadrinhos, um visual que não é exatamente prático para combater bandidos. O traje também deixa cair as botas vermelhas longas que se tornaram associadas ao personagem mais recentemente.

Em ‘The Flash’, o traje de Sasha Calle trará símbolo kryptoniano da esperança gravado em seu peito. O traje também envolve o polegar da Supergirl, dando-lhe estabilidade e liberdade de movimento, duas coisas essenciais a serem lembradas ao desenvolver um uniforme de combate ao crime.

O longa conta com a presença de Michael Keaton e Ben Affleck, como Bruce Wayne. Porém, os detalhes específicos do enredo de ‘The Flash’ ainda são escassos.

Michael Keaton disse em uma entrevista no ano passado que acredita que a primeira cena de seu Batman no longa será imensamente satisfatória para os fãs do filme de 1989, que contou com a direção de Tim Burton e eternizou o Batman das HQs nas telonas.

Em entrevista ao ao Collider, Keaton revelou que, ao voltar ao papel de Batman, ele se sentiu “emotivo”. No entanto, o mais interessante é que Keaton brincou que a primeira tomada de sua versão do Batman “é ótima” em sua opinião, tanto em termos de imagem quanto em homenagem ao filme original de Burton.