Cinco filmes quentes para quem gostou de ‘365 Dias: Hoje’

A chegada de “365 Dias: Hoje” ao catálogo da Netflix despertou uma saudade nos fãs de romances eróticos - afinal, a última grande franquia do gênero foi “Cinquenta Tons de Cinza”, de 2015.

O Metro World News separou uma lista de cinco filmes para quem gostou da franquia polonesa do streaming, com longas sobre temáticas bem semelhantes. Confira:

Ninfomaníaca

Onde assistir: Netflix e Globoplay

Famosos que estão no elenco: Charlotte Gainsbourg (”Melancolia”), Stellan Skarsgård (”Gênio Indomável”), Uma Thurman (”Kill Bill”) e Willem Dafoe (”Homem-Aranha”)

Sobre o que é: Dividido em dois volumes, o filme apresenta Joe (Gainsbourg), uma mulher que é viciada em sexo. Ela conta sua história a Seligman (Skarsgård), um homem que salvou sua vida após ela quase ser agredida em um beco. Através de flashbacks, o longa desenrola a história de Joe desde a infância.

Azul é a Cor Mais Quente

Onde assistir: Amazon Prime Video

Famosos que estão no elenco: Léa Seydoux (”007 Contra Spectre”) e Adèle Exarchopoulos (”Faces de uma Mulher”)

Sobre o que é: Adèle (Exarchopoulos) é uma adolescente que está em plena puberdade. Quando ela conhece Emma (Seydoux), sua vida toma um rumo completamente diferente. Essa garota de cabelo azul a leva por uma intensa relação e uma viagem de descobertas e prazer.

MILF

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Marie-Josée Croze (”As Invasões Bárbaras”) e Virginie Ledoyen (”8 Mulheres”)

Sobre o que é: Esta é uma comédia francesa que acompanha três melhores amigas na casa dos quarenta anos de idade. Elas saem de férias e resolvem se aventurar em relacionamentos com homens mais jovens.

Love

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: Aomi Muyock (”Jessica Forever”) e Karl Glusman (”Animais Noturnos”)

Sobre o que é: O chamariz deste filme na época de seu lançamento foi ser um filme erótico com diversas cenas quentes em 3D. Mas mesmo sem a possibilidade de reproduzir o efeito em casa, vale a pena pela direção completamente fora do comum de Gaspar Noé. A história acompanha Murphy, um americano que mora em Paris com sua namorada. Eles convidam uma vizinha para um ménage à trois.

Shame

Onde assistir: YouTube

Famosos que estão no elenco: Michael Fassbender (”X-Men: Primeira Classe”) e Carey Mulligan (”Bela Vingança”)

Sobre o que é: Outro filme sobre uma pessoa viciada em sexo, mas dessa vez é um homem. Brandon (Fassbender) tem 30 e poucos anos, é bem-sucedido, mas solitário. Sua vida se resume à busca do prazer sexual. Porém, sua rotina muda com a chegada da irmã Sissy (Mulligan).

